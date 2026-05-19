Sharon Stone auf dem roten Teppich in Cannes
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Lifestyle

Cannes kann Glamour: Dank ganz bestimmter Stargäste

Erfahrene Hollywoodstars zeigen vor, wie perfektes Schaulaufen bei den Filmfestspiele in Cannes funktioniert und lassen Jungstars alt aussehen.

Christina Michlits

von Christina Michlits

19.05.26

Es ist Demi Moore, die den Filmfestspielen als Jury‑Mitglied geballten Glamour an die Côte d“Azur bringt. Dank ihres Stylisten Brad Goreski schwebt sie beinahe täglich über den roten Teppich wie eine der letzten großen Hollywood-Diven, ohne dabei langweilig oder zu vorhersehbar zu sein. Die 63-Jährige beweist Modemut in Hingucker-Kleidern, bleibt dabei jedoch immer elegant.

FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Dekonstruierter Barbie-Look des Trendlabels Matières Fécales.

©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Fjord - Premiere - 79th Cannes Film Festival

Moore in fedrigem Gucci

©EPA/CLEMENS BILAN
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Wert: 2,2 Millionen Euro. Smaragd-Collier mit Diamanten von Chopard zur schwarzen Gucci-Robe.

©Chopard
The 79th Cannes Film Festival - Opening ceremony - Red Carpet Arrivals

Eröffnung: Kleid von Jacquemus.

©REUTERS/Gonzalo Fuentes
chopard collier das demi moore bei der cannes eröffnung 2026 trug

Glänzendes Accessoire von Moore: Kette von Chopard um 1,5 Millionen Euro und mit 580 Diamanten.

©Chopard
FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Demi Moore erneut in Gucci.

©APA/AFP/VALERY HACHE

Stone überzeugte

Neben Moore demonstrierte Sharon Stone in einem Entwurf von Miss Sohee, wie glamouröse zeitlose Outfits funktionieren.

FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Sharon Stone edel  in  Miss Sohee, einem  koreanischen Label, Schmuck Garatti.

©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Gefeiert: Sandra Hüller

Unkonventioneller dagegen Sandra Hüller, die für ihre Leistung in „Fatherland“ als Highlight des Festivals gefeiert wird. Noch vor wenigen Jahren sah man die Deutsche in relativ unauffälligen Kleidern, jetzt buhlen Modehäuser wie Bottega Veneta um die Durchstarterin. In Cannes zeigte sich Hüller in einem Feder-Look von Chanel.

Fatherland - Premiere - 79th Cannes Film Festival

Gefeiert in Cannes:  Sandra Hüller wurde voluminös von Chanel eingekleidet.

©EPA/CLEMENS BILAN

Festivalpräsidentin mit Stil

Mehr modische Beachtung verdient auch Iris Knobloch. Die Festivalpräsidentin zählt in Smokings und klaren Schnittführungen zu den konstant elegantesten Figuren dieses Bombast-Events, bei dem sich neben Filmschaffenden auch die mächtigsten Vertreter der Schmuckwelt versammeln. 

FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Iris Knobloch, Cannes 2026

©APA/AFP/THIBAUD MORITZ
FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Iris Knobloch, Cannes 2026

©APA/AFP/VALERY HACHE
FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES2026

Iris Knobloch, Cannes 2026

©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
The 79th Cannes Film Festival - Photocall for 2026 Kering's Women In Motion Awards

Top: Iris Knobloch beim „Women in Motion“-Event von Modekonglomerat Kering im Cape-Kleid.

©REUTERS/Gonzalo Fuentes

Juwelen-Mekka

Die Filmfestspiele von Cannes sind längst zum Mekka der Haute Joaillerie geworden. Ganze Hoteletagen werden von Schmuckhäusern angemietet, um dort VIP-Gäste zu empfangen und diskrete Dinner abzuhalten. Während Blitzlichter explodieren, funkeln an Hälsen und Ohren Millionenbeträge. Chopard etwa, seit Jahren eng mit dem Festival verbunden, stattet zahlreiche Stars mit Diamantkreationen aus.

Hier zeigt Cannes einmal mehr: Zwischen Kino, Couture und Karat ist der rote Teppich längst selbst zur großen Inszenierung geworden.

The 79th Cannes Film Festival - Photocall for 2026 Kering's Women In Motion Awards

Salma Hayek (Gucci) und Ehemann (und Kering Boss) Francois-Henri Pinault waren Gastgeber der Women in Motion-Awards, die in Cannes als Side-Event des Festivals stattfanden.

©REUTERS/Gonzalo Fuentes
The 79th Cannes Film Festival - Photocall for 2026 Kering's Women In Motion Awards

Großartig: Julianne Moore  in Bottega Veneta bei dem Side-Event von Kering.

©REUTERS/Gonzalo Fuentes
The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Karma" Out of competition - Red Carpet

Leder-Dress von Chanel für  Marion Cotillard,  Resort-
Kollektion 27.

©REUTERS/Gonzalo Fuentes
The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Histoires paralleles" in competition - Red Carpet Arrivals

Grande Dame von Cannes: Isabelle Huppert wird mit 73 immer faltenfreier. Perfekte Glamour-Robe von Gucci.

©REUTERS/Manon Cruz
Hope - Premiere - 79th Cannes Film Festival

Alicia Vikander in Louis Vuitton

©EPA/SEBASTIEN NOGIER
Garance - Premiere - 79th Cannes Film Festival

Cate Blanchett zeigte sich fransig und blumig in Givenchy von Sarah Burton.

©EPA/CLEMENS BILAN
(kurier.at, mich)  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

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