Cannes kann Glamour: Dank ganz bestimmter Stargäste

Es ist Demi Moore, die den Filmfestspielen als Jury‑Mitglied geballten Glamour an die Côte d“Azur bringt. Dank ihres Stylisten Brad Goreski schwebt sie beinahe täglich über den roten Teppich wie eine der letzten großen Hollywood-Diven, ohne dabei langweilig oder zu vorhersehbar zu sein. Die 63-Jährige beweist Modemut in Hingucker-Kleidern, bleibt dabei jedoch immer elegant.

Unkonventioneller dagegen Sandra Hüller, die für ihre Leistung in „Fatherland“ als Highlight des Festivals gefeiert wird. Noch vor wenigen Jahren sah man die Deutsche in relativ unauffälligen Kleidern, jetzt buhlen Modehäuser wie Bottega Veneta um die Durchstarterin. In Cannes zeigte sich Hüller in einem Feder-Look von Chanel.

Mehr modische Beachtung verdient auch Iris Knobloch. Die Festivalpräsidentin zählt in Smokings und klaren Schnittführungen zu den konstant elegantesten Figuren dieses Bombast-Events, bei dem sich neben Filmschaffenden auch die mächtigsten Vertreter der Schmuckwelt versammeln.

Juwelen-Mekka

Die Filmfestspiele von Cannes sind längst zum Mekka der Haute Joaillerie geworden. Ganze Hoteletagen werden von Schmuckhäusern angemietet, um dort VIP-Gäste zu empfangen und diskrete Dinner abzuhalten. Während Blitzlichter explodieren, funkeln an Hälsen und Ohren Millionenbeträge. Chopard etwa, seit Jahren eng mit dem Festival verbunden, stattet zahlreiche Stars mit Diamantkreationen aus.

Hier zeigt Cannes einmal mehr: Zwischen Kino, Couture und Karat ist der rote Teppich längst selbst zur großen Inszenierung geworden.