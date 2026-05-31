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Lifestyle

Modetrend Blazer: Tipps für Oversized- und Materialmix-Looks

Zwischen klassischem Tailoring und modernem Power Dressing kehrt der Blazer als stärkstes Symbol für Präsenz und neue Eleganz zurück.

31.05.26

Von Barbara Zach

Kaum ein Kleidungsstück verkörpert Macht und Modernität so präzise wie der Blazer. Einst Teil der Uniform britischer Ruderclubs, heute Kern jeder anspruchsvollen Garderobe, erzählt er von gesellschaftlichem Wandel, Eleganz und Selbstinszenierung. Der Name geht vermutlich auf die roten Jacken des Lady Margaret Boat Club in Cambridge zurück, deren auffällige Farbe als blazing beschrieben wurde. Aus dem sportlichen Ursprung entstand zunächst ein Symbol männlicher Autorität, später eines weiblichen Selbstverständnisses. Besonders in den achtziger Jahren wurde der Blazer zur Uniform der Karrierefrau, getragen mit breiten Schultern und dem Anspruch, sichtbar Raum einzunehmen.

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MICHAEL KORS COLLECTION

©Hersteller
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CHANEL

©Hersteller
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DOLCE & GABBANA

©isidore montag/gorunway.com
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ANTONIO MARRAS

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MICHEL MAYER

©Juergen Hammerschmid

Souverän und elegant

Heute kehrt der Blazer mit neuer Klarheit zurück. Im Mittelpunkt steht der Doppelreiher. Im Vergleich zum Einreiher wirkt er strenger, markanter und kontrollierter. Die überlappende Front und die doppelte Knopfreihe geben der Silhouette mehr Präsenz, betonen Schultern und Taille und verleihen dem Look eine fast uniforme Wirkung. Genau darin liegt seine psychologische Kraft. Der Doppelreiher vermittelt Autorität und Distanz, gleichzeitig wirkt er souverän und elegant.

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Ring "Baguette Love" aus 18kt Gold mit Brillanten von Bucherer Fine Jewellery

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Medaillon Gürtel aus Kalbsleder von Dior

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Brille aus Acetat und Metall von Andy Wolf Eyewear

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Shopper "T-Timeless" aus Veloursleder von Tod’s

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Vintagebrosche aus Gold von Dorotheum

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Loafers "Mimi" aus Leinen von Ludwig Reiter

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Auf den Laufstegen erscheint er in unterschiedlichsten Varianten. Oversized mit breiten Schultern und fließenden Stoffen, tailliert und präzise geschnitten oder bewusst maskulin mit tiefem Revers und langen Ärmeln. Mal wird der Blazer als modernes Power Dressing inszeniert, mal als Stilbruch zu transparenten Stoffen, Minirock oder Denim. Seine Stärke liegt darin, dass er zeitlos und aktuell ist.

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Sportmax spielt mit unterschiedlichen Materialien und erzeugt dadurch Spannung im Look

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Chanel setzt auf cropped Blazer und aufgekrempelte Ärmel

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Bei Agnes Nordenholz wirkt der helle Doppelreiher durch das breite Revers elegant, modern und souverän

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Life Hack

Wie bewahrt man einen Blazer richtig auf, damit die Schultern ihre Form behalten?

Blazer sollten immer auf breiten, stabilen Kleiderbügeln aufgehängt werden, damit die Schulterpartie ihre Form behält. Zu schmale Bügel können Druckstellen verursachen und die Silhouette dauerhaft verändern. Besonders strukturierte Modelle profitieren von Holzbügeln, da Schultern und Revers dadurch sauber fallen und der Blazer hochwertiger wirkt.

Stilspiel

Wie stylt man Blazer im Alltag? Diese 3 Möglichkeiten bieten Inspiration dazu.

Oversized

Ein weiter Blazer wirkt besonders modern, wenn er mit einer schmalen Silhouette kombiniert wird. Skinny Jeans schaffen dabei einen klaren Gegenpol zu den langen Proportionen und bringen Ruhe in den Look. Entscheidend ist die Balance zwischen Volumen und Schmalheit. Klare Farben, schlichte Schuhe und reduzierte Accessoires lenken den Fokus auf die Silhouette des Blazers und sorgen dafür, dass der Look trotz weiter Proportionen modern und ausgewogen wirkt.

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Oversized: Look von Celine

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Materialmix

Moderne Blazerlooks leben von Gegensätzen. Strukturierte Stoffe wirken besonders interessant neben transparenten Materialien, fließenden Röcken oder feinen Texturen. Der Kontrast zwischen maskuliner Form und leichter Oberfläche verleiht dem Outfit Spannung und Tiefe. Reduzierte Farben und klare Schnitte verhindern, dass der Look überladen wirkt und halten die Silhouette modern und präzise

Photo: Isidore Montag / Gorunway.com

Materialmix: Look von Acne Studios

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Athleisure

Der Blazer funktioniert längst nicht mehr nur zu klassischen Hosen oder Denim. Besonders spannend wirkt die Kombination mit sportlichen Elementen wie Track Shorts, Jersey Tops oder soften Materialien. Dadurch entsteht ein Stilbruch, der elegant und entspannt zugleich aussieht. Wichtig sind hochwertige Stoffe und eine klare Farbpalette, damit der Look trotz Sporteinfluss souverän bleibt.

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Athleisure: Look von Brunello Cuccinelli

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Guter Stoff

Double-Breasted Striped Blazer Technical Fashion Illustration. Classic Jacket fashion flat technical drawing template, tailored fit; front and back view, white, grey, women, men, unisex CAD mockup set.

Die überlappende Front des Doppelreihers betont Schultern und Taille und verleiht dem Look eine elegante, autoritäre Wirkung.

©Getty Images/Liubov Hladka/iStockphoto
Illustration of a jacket

Durch seine schmale, reduzierte Form wirkt der Einreiher vielseitiger, entspannter und leichter zu kombinieren.

©Getty Images/iStockphoto/R-DESIGN/iStockphoto
Vector long sleeved jacket fashion CAD, winter woman knitted cardigan technical drawing, woman tweed blazer template, flat, sketch. Jersey or woven fabric jacket with front, back view, white color

Beim berzeugen breite Schultern und lockere Proportionen eine moderne, maskuline Silhouette mit lässiger Wirkung.

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Business Woman Suit Icon

Der taillierte Blazer formt eine feminine Sanduhrsilhouette und betont die Körperlinie auf elegante Weise.

©Getty Images/Angel_1978/istockphoto
Women's Crop Jacket technical fashion illustration, button-up, double breasted. Flat apparel jacket template front and back, white color. Women's CAD mock-up.

Der cropped Blazer verlängert optisch die Beine und sorgt für einen moderneren, jüngeren Look.

©Getty Images/Liubov Hladka/istockphoto

Style Bar

Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Julianne Hough. Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

2026 Disney Upfront

Die amerikanische Schauspielerin Julianne Hough

©FilmMagic/John Nacion/getty images

Julianne Hough, bekannt aus dem Film Burlesque, zeigte sich mit einem Look, der einen modernen, selbstbewussten und zugleich entspannten Eindruck hinterlässt.

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Oversized geschnittenere, doppelreihiger Blazer von Zara

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Seidentop von Arket

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Shorts "Noto" von Faithfull the Brand

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Stiletto Heels aus Leder von Calvin Klein

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Clutch mit Schnappverschluss von Even and Odd, bei Zalando

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So geht’s

Ein oversized geschnittener Blazer bildet den Mittelpunkt des Looks und verleiht der Silhouette klare Struktur. Darunter sorgen ein schlichtes Top und kurze Hosen für Leichtigkeit und moderne Balance. Spitze Pumps setzen einen eleganten Akzent, während auffällige Taschen dem reduzierten Styling Charakter verleihen.

(kurier.at)  |  Stand:

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