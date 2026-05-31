Horoskop der Woche: Zwillinge erleben romantische Überraschungen
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 31.05. - 07.06.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sie neigen momentan dazu, zu schnell zu handeln. Gerade im Straßenverkehr oder bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie genauer hinschauen. Beruflich lohnt es sich, Projekte noch einmal zu überdenken, bevor Sie Nägel mit Köpfen machen.
Tipp der Woche: Weniger Tempo bringt diese Woche mehr Erfolg.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihr Energielevel schwankt, deshalb sollten Sie besser auf Ihre Kräfte achten. Gönnen Sie sich ausreichend Pausen und vermeiden Sie unnötigen Stress. Mit einer guten Balance zwischen Arbeit und Erholung kommen Sie deutlich besser durch die Woche.
Tipp der Woche: Ihr Körper zeigt Ihnen genau, wann Sie langsamer machen sollten.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
In Liebesdingen stehen die Zeichen günstig. Wer offen auf andere zugeht, erlebt besonders herzliche und romantische Momente. Auch kreative Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus – nutzen Sie diese inspirierende Phase bewusst.
Tipp der Woche: Folgen Sie ruhig öfter Ihrem Gefühl.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Sie wollen derzeit vieles gleichzeitig erledigen – doch gute Ergebnisse brauchen Struktur. Im Beruf punkten Sie mit klaren Entscheidungen und Organisationstalent. Auch privat lohnt es sich, ruhiger an Dinge heranzugehen und nichts zu überstürzen. Wer Schritt für Schritt plant, kommt diese Woche deutlich entspannter ans Ziel.
Tipp der Woche: Prioritäten setzen statt alles auf einmal erledigen zu wollen.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Jetzt kommt Bewegung in festgefahrene Situationen. Beruflich können Sie mit Einsatz und Ehrgeiz überzeugen, auch körperlich fühlen Sie sich belastbarer als zuletzt. Nutzen Sie den Energieschub für Projekte, die schon länger auf Ihrer Liste stehen. Wer aktiv bleibt, gewinnt.
Tipp der Woche: Nutzen Sie Ihre Motivation, bevor der Alltag sie wieder ausbremst.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Herzklopfen liegt in der Luft: Begegnungen, Gespräche und spontane Einladungen sorgen für gute Stimmung. Singles genießen Aufmerksamkeit, Paare profitieren von offenen Worten und gemeinsamer Zeit. Auch im Freundeskreis entstehen schöne Momente.
Tipp der Woche: Flirten erlaubt – aber bleiben Sie dabei authentisch.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie sollten sich diese Woche weniger auf andere verlassen und mehr auf Ihre eigene Stärke vertrauen. Beruflich sind Eigeninitiative und Mut gefragt. Wer neue Wege ausprobiert, kann überraschend erfolgreich sein. Auch privat lohnt es sich, klar Stellung zu beziehen.
Tipp der Woche: Trauen Sie sich mehr zu, als Sie bisher gedacht haben.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die Sterne meinen es gut mit Ihnen. Besonders in Herzensangelegenheiten könnte sich jetzt etwas Schönes entwickeln. Auch beruflich läuft vieles leichter als zuletzt, Gespräche verlaufen positiv und neue Chancen tun sich auf. Genießen Sie diese harmonische Phase.
Tipp der Woche: Offenheit bringt Ihnen jetzt besonders viel Glück.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Mars schenkt Ihnen Durchsetzungskraft und neuen Schwung. Vor allem beruflich können Sie wichtige Schritte setzen und Verbesserungen erreichen. Gleichzeitig sollten Sie Ihre Finanzen im Blick behalten und nichts unnötig riskieren.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten – sie bringen Sie weiter.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Manches läuft langsamer als erhofft, dennoch sollten Sie jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Klären Sie offene Themen sorgfältig und vermeiden Sie vorschnelle Entscheidungen. Mit Geduld und Verlässlichkeit schaffen Sie eine stabile Basis für Neues.
Tipp der Woche: Lieber gründlich als übereilt handeln.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Ihre Fantasie kennt derzeit kaum Grenzen, gleichzeitig wächst die Lust auf Veränderung. Im Alltag hilft es jedoch, organisiert zu bleiben und Wichtiges nicht aufzuschieben. Wer Struktur schafft, kann kreative Ideen erfolgreich umsetzen.
Tipp der Woche: Große Pläne brauchen auch einen klaren Überblick.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Neue Kontakte oder überraschende Begegnungen könnten diese Woche vieles verändern. Besonders in der Liebe sorgen Offenheit und Initiative für schöne Momente. Auch beruflich zahlt es sich aus, aktiv auf andere zuzugehen.
Tipp der Woche: Ein spontanes Ja kann Ihnen Glück bringen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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