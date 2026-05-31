Horoskop der Woche: Zwillinge erleben romantische Überraschungen

In Liebesdingen stehen die Zeichen günstig. Wer offen auf andere zugeht, erlebt besonders herzliche und romantische Momente. Auch kreative Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus – nutzen Sie diese inspirierende Phase bewusst.

Tipp der Woche: Folgen Sie ruhig öfter Ihrem Gefühl.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Sie wollen derzeit vieles gleichzeitig erledigen – doch gute Ergebnisse brauchen Struktur. Im Beruf punkten Sie mit klaren Entscheidungen und Organisationstalent. Auch privat lohnt es sich, ruhiger an Dinge heranzugehen und nichts zu überstürzen. Wer Schritt für Schritt plant, kommt diese Woche deutlich entspannter ans Ziel.

Tipp der Woche: Prioritäten setzen statt alles auf einmal erledigen zu wollen.