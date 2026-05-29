Best Ager in der Mode: Authentizität statt Jugendwahn

Plötzlich sind ältere Frauen überall: auf Covers, in Kampagnen, auf Runways, auf Netflix und Kinoleinwand und besonders stark auf Instagram. Frauen über 50, 60, 70 rücken ins Zentrum einer Industrie, die sie lange unsichtbar gemacht hat. Nicht mehr als Ausnahme, sondern als Präsenz und Statement. Stilvoll, souverän, selbstverständlich. Fortschritt, ja. Aber auch Kalkül und Strategie. Denn hinter dem neuen Glanz steht eine klare ökonomische Realität. Die Generation 55+ verfügt über enorme Kaufkraft, und Luxus- wie Beautybrands haben verstanden, was lange ignoriert wurde: Wer sich repräsentiert fühlt, konsumiert auch.

Noch immer die Tollste, jetzt zum Beispiel auf dem Laufsteg von Michael Kors. In den 1990ern eines der bekanntesten Supermodels der Welt.

Supermodel der 1990er. Einst mit Ric Ocasek, dem Leadsänger von The Cars, verheiratet, heute mit starkem Instagram-Auftritt für mich das neue Gesicht für „The New Youth“. Sie zeigt, dass Ausstrahlung zeitlos ist und Schönheit mit den Jahren noch stärker wird. Paulina ist eines meiner Rolemodels.

Jahrzehntelang wurde Jugend als einzig gültiges Ideal verkauft. Heute verschiebt sich der Blick dorthin, wo Vermögen, Sichtbarkeit und Relevanz zusammenfallen. Ein ikonischer Moment verdichtet das besonders präzise: Anna Wintour und Meryl Streep gemeinsam auf einem Cover, beide 76. Die neuen Ikonen sind Gott sei Dank nicht mehr die jüngsten, sondern die mit gelebter Ausstrahlung. Plötzlich wirkt nicht mehr Jugend wie der Zeitgeist, sondern Erfahrung als erstrebenswertes Ziel.

Alter neu gesehen

Doch der Wandel ist mehr als Marktlogik. In einer Welt aus Filtern, Retusche und optimierter Schönheit wächst die Sehnsucht nach Echtheit, nach etwas, das nicht geglättet ist. Nach Gesichtern, die Leben zeigen. Nach Präsenz statt Perfektion. Genau dort kippt die Bedeutung von Schönheit. Das Unverfälschte wird zur neuen Luxuswährung. Nicht makellos, sondern echt. Alter wird nicht mehr nur als Verlust gelesen, sondern als Haltung.