Best Ager in der Mode: Authentizität statt Jugendwahn
Zeitlos relevant: Warum Alter in Mode und Beauty neue Strahlkraft gewinnt.
Plötzlich sind ältere Frauen überall: auf Covers, in Kampagnen, auf Runways, auf Netflix und Kinoleinwand und besonders stark auf Instagram. Frauen über 50, 60, 70 rücken ins Zentrum einer Industrie, die sie lange unsichtbar gemacht hat. Nicht mehr als Ausnahme, sondern als Präsenz und Statement. Stilvoll, souverän, selbstverständlich. Fortschritt, ja. Aber auch Kalkül und Strategie. Denn hinter dem neuen Glanz steht eine klare ökonomische Realität. Die Generation 55+ verfügt über enorme Kaufkraft, und Luxus- wie Beautybrands haben verstanden, was lange ignoriert wurde: Wer sich repräsentiert fühlt, konsumiert auch.
Paulina Porizkova, 59
Supermodel der 1990er. Einst mit Ric Ocasek, dem Leadsänger von The Cars, verheiratet, heute mit starkem Instagram-Auftritt für mich das neue Gesicht für „The New Youth“. Sie zeigt, dass Ausstrahlung zeitlos ist und Schönheit mit den Jahren noch stärker wird. Paulina ist eines meiner Rolemodels.©GC Images/MediaPunch/Bauer-Griffin/Getty Images
Christy Turlington, 57
Noch immer die Tollste, jetzt zum Beispiel auf dem Laufsteg von Michael Kors. In den 1990ern eines der bekanntesten Supermodels der Welt.©IMAGO/Bestimage/IMAGO/Agence / Bestimage
Stephanie Cavalli, 50
Wurde als Ex-Model von Matthieu Blazy für sein Chanel-Debüt gecastet. Ein typisches Blazy-Statement und ein ganz besonderer Laufstegmoment.©IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Zabulon Laurent/ABACA
Adele Neuhauser, 67
Schon „Mama ist die Best(i)e“ gesehen? Adele Neuhauser einfach großartig! Cool, eigen und außerdem hier auch super gestylt. Ich liebe Adele!©ZDF und Fabio Eppensteiner/ZDF/Fabio Eppensteiner
Chloë Sevigny, 51
Chloë für Miu Miu. Beweist Miuccia Pradas einzigartiges Gespür für Trends. Ältere Kultfrauen neben den üblichen Jungmodels am Laufsteg.©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Jahrzehntelang wurde Jugend als einzig gültiges Ideal verkauft. Heute verschiebt sich der Blick dorthin, wo Vermögen, Sichtbarkeit und Relevanz zusammenfallen. Ein ikonischer Moment verdichtet das besonders präzise: Anna Wintour und Meryl Streep gemeinsam auf einem Cover, beide 76. Die neuen Ikonen sind Gott sei Dank nicht mehr die jüngsten, sondern die mit gelebter Ausstrahlung. Plötzlich wirkt nicht mehr Jugend wie der Zeitgeist, sondern Erfahrung als erstrebenswertes Ziel.
Alter neu gesehen
Doch der Wandel ist mehr als Marktlogik. In einer Welt aus Filtern, Retusche und optimierter Schönheit wächst die Sehnsucht nach Echtheit, nach etwas, das nicht geglättet ist. Nach Gesichtern, die Leben zeigen. Nach Präsenz statt Perfektion. Genau dort kippt die Bedeutung von Schönheit. Das Unverfälschte wird zur neuen Luxuswährung. Nicht makellos, sondern echt. Alter wird nicht mehr nur als Verlust gelesen, sondern als Haltung.
Isagram
Das Cover der koreanischen Vogue mit der 99-jährigen Designerin Nora Noh setzt ein starkes Zeichen. Korea ist absolut trendsetzend in Beauty und Popkultur. Dieses Cover ist ein echtes Statement, zeigt die Bedeutung von Erfahrung, Stil und altersloser Schönheit.
Beauty Moment
Sandra Hüller ist neueste Ambassadrice von Chanel, ein weiterer Blazy-Geniestreich. Sandra ist Weltstar, und zwar Weltstar aus Deutschland, mit dem Talent von Meryl Streep. Oscars 2027 könnte sie viermal nominiert werden, zweimal als beste Hauptdarstellerin plus zweimal als beste Nebendarstellerin.
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