Baumjohann ist Wissenschafter des Jahres 2014

Das Weltraumplasma wurde zu seiner Domäne: Er untersuchte, wie sich ionisierte Gase, die Atmosphäre im All, auf das Wetter im Weltraum auswirken. Dort kann es durchaus heftig stürmen, was wiederum Satelliten und Raumsonden zum Versagen bringen kann. Seinen heutigen Schwerpunkt fand er am Institut für Weltraumforschung in Graz. Dorthin zu gehen "war noch einmal eine sehr große Herausforderung". 2004 wurde er zum Direktor bestellt. "Ich kann jetzt nicht mehr alles selbst erforschen, aber die Themen sind breiter und es macht Spaß, Projekte zu betreuen."

Von der bemannten Raumfahrt zu Forschungszwecken ist er wenig überzeugt. "Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits finde ich es toll, wenn Menschen wo hingehen, wo zuvor niemand war. Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es sinnvoller, Roboter ins All zu schicken. Einen solchen zum Mars zu schicken kostet zwei bis drei Milliarden, bei Menschen kommt man auf 400 bis 500 Milliarden." Und: "Geräte dürfen versagen – so wie bei Philae nicht alles geklappt hat. Wenn aber ein Mensch darin gesessen wäre, hätte er nicht so rumpoltern dürfen." Er meint damit die Landung von Philae auf dem Kometen "67P", auch bekannt als "Tschuri". Für diese Mission lieferte sein Institut fünf Instrumente. Sie messen die Oberfläche und Beschaffenheit des Kometen.

Was viele nicht wissen: das Institut für Weltraumforschung hat einen international herausragenden Ruf und nimmt an zahlreichen Weltraumprojekten teil. "Wir bauen nicht nur die Geräte, sondern nutzen auch deren Daten zur Forschung und Analyse." Die nächste große Mission wird im März starten. Stolz erzählt der Wahl-Grazer, dass Österreich bei der NASA-Mission "Magnetospheric Multiscale", der größte ausländische Partner der USA ist – vor Frankreich und Deutschland. 2016 geht es dann zum Merkur: " Bepi-Colombo" ist die erste europäisch-japanische Satellitenmission. Für seine Zukunft hat Baumjohann noch keine Pläne. "Etwas mehr in die Berge gehen", möchte der passionierte Wanderer. Das Thema Weltraum begleitet ihn als Science-Fiction-Fan ohnehin. Er bevorzugt Filme wie Stanley Kubricks "2001: Odyssee im Weltraum". Jene von der Sorte " Raumschiff Enterprise" haben ihn noch nie interessiert: "Das war alles vorhersehbar". Wie gesagt: Baumjohann liebt das Unerwartete.