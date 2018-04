Vor 75 Jahren: „Mein Großvater entdeckte das LSD“

KURIER: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Großvater?

Prof. Simon Duttwyler: Anita und Albert Hofmann waren für mich vor allem eines: einzigartige Großeltern. Als Kind und Jugendlicher und auch während meines Studiums habe ich regelmäßig die Ferien bei ihnen in Burg nahe von Basel verbracht. Ihre Herzlichkeit, Offenheit, Sinn für das Schöne und Gastfreundschaft bleiben mir am stärksten in Erinnerung. Zusammen waren sie ein unglaublich starkes Team. Anitas Unterstützung und Klugheit waren mitverantwortlich für den Erfolg meines Großvaters.

Ihr Großvater war eine berühmte Persönlichkeit, er lebte wohl kein gewöhnliches Leben?

Da die LSD-Gemeinschaft eine durchaus bunte Gemeinde war/ist, habe ich zahlreiche Besuche von Gästen der gesamten psychedelischen Palette miterlebt, von Wissenschaftlern, Ärzten, Philosophen, Schriftstellern, Musikern und Künstlern. Die Neugierde und geistige Präsenz meines Großvaters waren beeindruckend, er behielt sie bis ganz zuletzt (Anm. der Red.: Albert Hofmann starb 2008 im Alter von 102 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts).

Wie sehen Sie ihn aus erwachsener Sicht – und als Chemiker?

Ich empfinde es als großes Privileg, einer seiner Enkel zu sein. Seine Leistungen als Chemiker sind herausragend und gehen weit über die Entdeckung des LSD hinaus. Heute realisiere ich immer mehr, wie bedeutend seine Arbeiten sind. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die technischen Hilfsmittel, die Naturwissenschaftlern damals zur Verfügung standen, in keinem Vergleich zu den heutigen stehen. Mein Großvater hatte tiefen Respekt vor der Natur und betonte immer, wie überaus fein und genial biologische Prozesse aufeinander abgestimmt sind und das Phänomen Leben letztlich etwas Geheimnisvolles behält. Er vergaß nie, dass wir eng verbunden sind mit unserer Umwelt und stark von ihr abhängen. Der nüchterne, beobachtende und analysierende Blick des Chemikers und die Perspektive des bewundernden Mystikers waren für ihn keine Gegensätze. Vielmehr verstand er sie beide als notwendig für eine gesamtheitliche Betrachtung der Welt.

Hat Albert Hofmann oft von LSD gesprochen?

Ja, er erzählte gerne, wie das LSD in sein Leben trat. Anders als viele LSD-Begeisterte der 1960er-Jahre, die am liebsten jedermann einen Trip verschrieben hätten, war er sich stets des Potenzials, aber auch der Risiken dieser Substanz bewusst. Sie gehörte seiner Meinung nach in die Hände eines entsprechend ausgebildeten Arztes oder Psychiaters und sollte nur von Menschen konsumiert werden, die sich auf eine bewusstseinsverändernde Erfahrung vorbereitet hatten. LSD und verwandte Verbindungen verursachen eine derart tief greifende Veränderung der Wahrnehmung, dass ein verantwortungsvoller Rahmen, sowohl in der Forschung als im persönlichen Gebrauch, absolut notwendig ist.

Wie denken Sie über LSD, haben Sie es schon probiert?

Ich habe selbst noch nie LSD eingenommen, weil ich das Gefühl habe, der richtige Moment dazu muss kommen. Ehrlich gesagt hat mein Großvater nie jemandem in der Familie empfohlen, Psychedelika auszuprobieren oder gar LSD oder Psylocibin angeboten. Ich bin aber überzeugt, dass uns das LSD nicht verlassen wird. Es ist eine so faszinierende Substanz, dass sie uns vermutlich für immer begleiten wird. Gelänge es, einen respektvollen Umgang damit zu entwickeln, so könnte es sich als wertvoller Bestandteil der medizinischen Forschung und Psychiatrie weiter entfalten.