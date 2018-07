Diese Community hilft gegen den Pensionsblues

Mit Rock’n’Roll gegen den Blues in der Pension! Sie haben ihre Idee zunächst via Facebook beworben. Und siehe da, mehr als 500 Menschen zeigten Interesse an gemeinsamen Aktivitäten. So wie Eija, eine 61-jährige Pensionistin, die einmal pro Woche bei IKEA im Kundenservice arbeitet und nun einmal pro Woche für die Community die Walking-Gruppe in der Hauptallee anführt.

Eija als ältere Dame abzustempeln, kann sich rächen. Vor allem für jene, die ihrem Schritt nur schwer folgen können. Die geborene Schwedin ist jedoch nicht nachtragend. Spätestens beim Lusthaus ist sie mit allen per du.

Schnell im Gespräch

Beim „ Nordic Talking“ im Schatten der Allee kommen die Teilnehmer schnell ins Gespräch. Ingrid, 73 Jahre jung und mit ausreichend Selbstbewusstsein und Lebenserfahrung ausgestattet, bringt das, was The Rocking Community leistet, gut auf den Punkt: „Hier kann ich bei jedem Treffen neue Menschen und neue Dinge kennenlernen.“ Sie war bis zu ihrer Pensionierung eine erfolgreiche Geschäftsführerin im Elektrohandel. Es fehlt ihr nicht an sozialen Netzwerken, und doch hat sie hier „viel Neues“ erfahren.

Sport ist nur eine, wenngleich eine beliebte Schiene der Generation Rock’n’Roll. Man geht gemeinsam ins Kino unter Sternen und ins Theater, lässt sich durchs Parlament und die Ausstellung „Contemporary Art“ in der Albertina führen. Man hilft ehrenamtlich beim Roten Kreuz aus, lässt sich in schönen Restaurants kulinarisch verwöhnen oder trifft einander zum Rock’n’Coffee in einem Wiener Kaffeehaus.