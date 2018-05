Video: US-Amerikanerin verhöhnt Mann mit rassistischer Geste

Keine Ermittlungen

Ahn wandte sich nach dem Vorfall auch an die örtliche Polizei. Eine Sprecherin des Fremont Police Department sagte gegenüber der New York Post, dass sich auch die von Ahn des Rassismus bezichtigte Frau an die Polizei gewandt habe. Sie habe angegeben, dass Ahn sie provoziert hätte. "Sie sagte, dass er den Streit angefangen hat, indem er sagte, sie solle zurück in ihr Land gehen", so Sprecherin Geneva Bosques. Ahn bestreitet diesen Vorwurf.

Gegen die Frau werde jedenfalls nicht ermittelt, stellte Bosques weiters klar. "Man könnte sagen, dass es sich um Volksverhetzung handelt – und das billigen wir natürlich nicht – aber so schlimm es auch ist, sie ist durch den 1. Zusatzartikel der Verfassung geschützt."

Außerdem sei das Verhalten beider Fahrer zu kritisieren – "die Situation hätte auch für andere Fahrer im Verkehr gefährlich werden können".