USA: Bär durchstöbert Auto und muss von Polizei befreit werden

Polizei-Einsatz der etwas anderen Art am Lake Tahoe in Carnelian Bay: Weil ein Bär in ein geparktes Auto eingebrochen war, dort nach Nahrung gesucht hatte und schließlich im Inneren festsaß, musste ein Polizist zur Hilfe anrücken.

Das Tier hatte laut dem zuständigen Sheriff, der ein Video der Befreiungsaktion auf Twitter teilte, das Innere des Autos derart stark beschädigt, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Daher entschloss sich die Polizei dazu, ein Fenster des Autos einzuschlagen, um den Bären in die Freiheit zu entlassen.