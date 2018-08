US-Künstler baut Bäume mit Bratpfannen und Kochtöpfen

Im Park vor dem New Yorker Stadtrat stehen neuerdings künstliche Bäume aus Bratpfannen, Kochtöpfen und Abtropfsieben. US-Künstler Bill Wurtz hat die skurrilen Baum-Skulpturen aus Alltagsgegenständen gefertigt, die häufig in der Küche zu finden sind. Die Töpfe und Pfannen schwingen an Metall-Ästen im Wind, aus ihnen lässt Wurtz außerdem Obst- und Gemüse-Nachahmungen baumeln.