"Unbekannte" Uno-Regel verblüfft Fans des Spieleklassikers

Von der Oma bis zur Enkelin, von den USA bis Europa: Das Kartenspiel Uno begeistert Generationen und grenzenlos. Wenn es um die genauen Spielregeln geht, scheiden sich jedoch ab und an die Geister.

Auf dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel hat Hersteller Mattel nun Licht ins Dunkel gebracht.

In dicken Lettern postete man kürzlich: "YOU CANNOT STACK DRAW 2 & DRAW 4 CARDS." Bedeutet: Man darf auf eine Plus-2-Karte oder eine Plus-4-Karte nicht seinerseits eine Plus-2- oder Plus-4-Karte legen.