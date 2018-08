Trump: "Wenn man einkaufen will, braucht man einen Ausweis"

Kontroverse Wahlregistrierung

Die Wahlregistrierung ist in den USA tatsächlich nicht unumstritten. Alle vier Jahre bestimmen die Wahlberechtigten in einer indirekten Wahl den Präsidenten.

Wahlberechtigt ist jeder Bürger ab 18 Jahren, der in einem der US-Bundesstaaten oder in der Hauptstadt Washington lebt. Von der Wahl ausgenommen sind Bewohner von Außengebieten, wie etwa Puerto Rico, Guam oder die Amerikanischen Jungferninseln. Da es in den USA kein zentralisiertes Melderegister gibt, liegt es in der Eigenverantwortung der Wähler, sich vor der Wahl registrieren zu lassen. Die sogenannte Registrierungshürde gilt als ein Grund für die relativ niedrige Wahlbeteiligung in den USA, die in der Regel bei etwas mehr als 50 Prozent und damit weit unter dem europäischen Durchschnitt liegt.

Da jeder Bundesstaat ein eigenes Wahlrecht hat, unterscheidet sich der Ablauf von Staat zu Staat teils erheblich. Die 50 Bundesstaaten haben unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis der Wahlberechtigung. So braucht man mancherorts ein Ausweisdokument mit Lichtbild, anderswo reicht ein Ausweisdokument ohne Lichtbild. In 16 Bundesstaaten ist kein Ausweisdokument erforderlich.

Die Ausweispflicht zur Wahl stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik, da sie bestimmte gesellschaftliche Gruppen von der Wahl fernhalten soll. Verteidiger strenger Identitätsprüfungen verweisen auf den notwendigen Schutz vor Wahlbetrug. Zu letzter Gruppe zählt auch Präsident Trump. Er forderte die Ausweispflicht bereits im Wahlkampf. Seine Verschwörungstheorie: Einwanderer ohne Dokumente würden wiederholt für die Demokraten stimmen. Belege für weit verbreiteten Wahlmissbrauch gibt es nicht.