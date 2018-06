Tob-Job "zu schwer" für Frau: Qatar-Airways-Chef entschuldigt sich

Der Chef von Qatar Airways, Akbar Al Baker, sagte am Dienstag bei der Jahrestagung der International Air Transport Association (IATA) in Sydney, dass die Airline von einem Mann geführt werden müsse, "weil es sich um eine sehr herausfordernde Position handelt". Zuvor war die Frage gestellt worden, warum es bei arabischen Airlines einen so geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen gibt.