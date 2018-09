Tinder will indischen Frauen mehr Kontrolle geben

Die Online-Partnervermittlung Tinder will Frauen in Indien mehr Kontrolle bei der Kontaktaufnahme geben. Diese hätten es künftig in der Hand, ob sie mit einem interessierten Mann chatten wollten, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit.

Bisher hätten beide Seiten den ersten Schritt unternehmen können. Werde die Funktion in Indien gut angenommen, könne sie auch weltweit eingeführt werden. Beim Dating-Rivalen Bumble läuft die Kontaktaufnahme bereits ausschließlich nach diesem Prinzip ab.