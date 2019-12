Tinder-Kinder: Der Online-Baby-Boom

„E-Babys“ nennen sie die Forscher von der Imperial Business School in London: Babys, deren Eltern sich nicht in der Arbeit, nicht auf der Uni und nicht durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben – sondern über eine Partnerbörse oder Dating-App. Diese Babys, behaupten die Forscher in einer aktuellen Studie (für die sie eine Umfrage der Online-Dating-Seite eHarmony heranzogen), werden bald in der Überzahl sein: Bis zum Jahr 2037 sollen E-Babys weltweit mehr als die Hälfte der Neugeborenen ausmachen.