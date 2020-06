Tierschützer ließen bei Minusgraden Hüllen fallen

Aus Protest gegen Pelztierzucht in China haben sich am Montag Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) trotz Minustemperaturen ihrer Kleidung entledigt. Mit der Aktion vor der chinesischen Botschaft wollten sie darauf hinweisen, dass aus dem Land der Mitte Unmengen an Pelzen nach Österreich importiert würden. Monika Springer vom VGT: „Unzählige Hunde, Katzen und andere Tiere werden in China für Pelz getötet – doch nicht nur das: schon der Transport ist Tierquälerei.“

