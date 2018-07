"Fürchterlich": Tierfilmer Attenborough hat Angst vor Ratten

Tierfilmer als Beobachter

Attenborough, der den Titel "Sir" trägt, versteht sich in seiner Rolle als Tierfilmer als Beobachter. Er vertritt damit die Ansicht, nicht in das Leben (und Leid) der Tiere einzugreifen. "Wenn man ein Kameramann ist, dann ist man dazu ausgebildet ein Beobachter zu sein, ein Unbeteiligter. Das ist sehr wichtig", sagte er in einem früheren Interview. Als Naturfilmer in Aktion zu treten und das Leben der Tiere zu verändern, würde die Dinge lediglich verschlimmern. "Natürlich sieht man grausame Sachen, aber man kann nichts dagegen tun", so Attenborough.

Eines seiner jüngeren Projekte ist die Fortsetzung der legendären BBC-Dokumentarfilmreihe "Planet Earth". "Planet Erde", wie die Serie im deutschsprachigen Raum heißt, feierte im November 2016 Premiere. Die einzelnen Episoden verzeichneten Rekordquoten, wie der Telegraph damals berichtete. Die letzte Sendung der sechsteiligen zweiten Staffel widmete sich unter dem Titel "Cities" etwa dem Einfluss des Menschen auf das Tierreich.