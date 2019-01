Spott für Emirate: Gleichberechtigungspreise gingen nur an Männer

Zur Verteidigung der Vereinigten Arabischen Emirate: Eine Studie der Vereinten Nationen über Entwicklungsprogramme hat den Golfstaat am höchsten für die Fortschritte in der Gleichberechtigung von Frauen bewertet. Demnach waren im Jahr 2015 rund 135.000 Frauen in den Emiraten berufstätig - im Vergleich dazu waren es 1975 nur 1000 Frauen. Außerdem haben mittlerweile 43 Prozent der Frauen einen Bachelor-Abschluss - und nur 23 Prozent der Männer.

Dennoch kritisieren Menschenrechtsaktivisten die noch weit verbreitete Diskriminierung in dem Land - vor allem in rechtlichen Belangen, wo Männer vor allem in Bezug auf die Familie deutlich mehr Rechte haben. In den Emiraten ist außerdem noch immer häusliche Gewalt erlaubt, solange sie die Grenzen des islamischen Rechts nicht überschreitet.