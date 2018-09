Ski-Star Neureuther: Smartphones bei Kindern "absolut erschreckend"

Der deutsche Skirennfahrer Felix Neureuther (34) kritisiert den Umgang vieler Kinder und Erwachsener mit Handys. Wenn er bei vielen Kindern sehe, "in welche Richtung die Zukunft geht mit den ganzen Smartphones und wie wenig Bewegung tatsächlich noch stattfindet, ist das absolut erschreckend", sagte der Familienvater am Montag in München, wo er sein neues Kinderbuch vorstellte."Ich werde mich mit Händen und Füßen und allem, was ich habe, dagegen wehren, dass dieser Trend so weiter läuft", meinte Neureuther.