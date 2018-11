"Sind Sie Frau Macron?": 100-jährige Frau verwechselt Merkel

Das passiert der Bundeskanzlerin sicher nicht alle Tage: Angela Merkel ist am Wochenende mit der Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verwechselt worden. "Sind Sie Frau Macron?", fragte eine fast 101-Jährige die Kanzlerin am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs in Frankreich, wie ein Video der französischen Ausgabe der Huffington Post zeigt.