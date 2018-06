Shitstorm: Frau kritisiert homosexuelle Hochzeitspaare auf Twitter

"Homosexuelle Hochzeiten sind komisch. Wenn man das Gefühl hat, dass das, was man tut, richtig ist, warum zieht man sich dann nicht wie sein wahres Ich an. Braut und Braut. Bräutigam und Bräutigam", schrieb eine Twitter-Nutzerin am 2. Juni auf dem sozialen Netzwerk. Und weiter: "Warum ein Konzept darstellen, das man nicht vertritt?" Dazu teile sie ein Bild, das ein nicht näher identifiziertes lesbischen Paar zeigt. Eine Frau trägt ein Brautkleid, die andere einen weißen Anzug. Für ihren Beitrag erntete die Frau, die laut ihrer Twitter-Beschreibung aus Ghana stammt, kritische Kommentare.