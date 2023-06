Der Autor Einar Kárason hat zahlreiche Romane, Kurzgeschichten und Biografien verfasst. Die meisten seiner Werke sind ins Deutsche übersetzt. Nach Romanen über Figuren der Nachkriegszeit (etwa in: Die isländische Mafia) und Gegenwart hat er historische Persönlichkeiten der Sturlungenzeit (Mitte des 13. Jahrhunderts) in Szene gesetzt. In seinem jüngsten in deutscher Sprache vorliegenden Werk, Sturmvögel, skizziert er eine der größten Seekatastrophen der isländischen Geschichte.

Am 16. Juni spricht Kárason um 16:30 Uhr im Hörsaal 2 der Universität Wien mit Eleonore Gudmundsson (Lektorin für Isländisch) über sein Werk.