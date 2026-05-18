Weitwandern boomt: Das steckt hinter dem Hype

Der spanische Jakobsweg ist zu Spitzenzeiten so belebt wie eine Fußgängerzone – mit Staugefahr.

Auch ins heimische Mariazell pilgern immer mehr Österreicher. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ein Teil der Urlauber faulenzt im Urlaub nicht auf der Strand- oder Poolliege, sondern macht sich zu tage- oder wochenlangen Fußmärschen auf.