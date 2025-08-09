46-217572715
Leben/Reise

Weißensee: Tipps für ein verlängertes Wochenende in Kärnten

Nachhaltig schlemmen, entspannen im Spa, wandern mit See-Blick: Was man an einem Sommer-Wochenende am Kärntner Weißensee nicht verpassen sollte.

09.08.25

Donnerstag

  • Frühstücksfloß

Morgendliche Floßfahrt am See mit regionalen Frühstücksspezialitäten.

weissensee.com

  • Wochenmarkt

Jeden Donnerstagvormittag warten Kunsthandwerk und Schmankerln.

weissensee.com

  • Seecafé Ronacherfels

Institution abseits vom Schuss, per Schiff oder Spaziergang erreichbar.

ronacherfels.at

  • „Sternlan schauen“

Die geführte Tour mit einem Ranger verspricht romantische Momente. Treffpunkt: Weißensee Information.

weissensee.com

Freitag

  • Yoga am Steg

Aktivierende Yogaeinheit im Strandbad Knaller – bei Regen auch indoor.

danielaknaller.at/yoga

  • Zur Hoffnungskirche

Eine leichte Wanderung führt zu dem spirituellen Kraftplatz mit dem atemberaubenden See-Blick.

weissensee.com

  • Neusacherhof

Moderne Wirtshausküche vom jungen Haubenkoch Stefan Glantschnig.

neusacherhof.at

  • Jack Rabbit Bar

Hier schmecken nicht nur Cocktails, sondern auch Kaffee und Snacks.

jackrabbit.at

©weissensee information

Samstag

  • Stand-up-Paddeln

Im Lacus Seegarten kann man im Sommer jeden Tag Boards ausleihen.

lacus.at

  • Kolbitsch Seecafé 

Im schattigen Garten am Seeufer gibt es u. a. selbst geräucherte Forellen. Tipp: Picknickkorb reservieren!

kolbitsch-weissensee.at

  • Schifffahrt

Ein Muss im Weißensee-Urlaub. Die Rundfahrt dauert ca. 2,5 Stunden.

weissensee-schifffahrt.at

  • Die Forelle

Von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr ist das Restaurant für Externe offen.

dieforelle.at

Sonntag

  • Floßkonzert Trachtenkapelle

Stimmungsvoller Fixpunkt in den Sommermonaten.

weissensee.com

  • Weißensee Bergbahn

Von der Bergstation zur Naggler Alm oder Kohlröslhütte wandern.

weissensee.com

  • Loewenzahn Gartl

Haubenlokal mit Sushi-Spezialitäten – im Sommer auch mit Garten.

dasloewenzahn.at

  • Late Spa im Strandhotel

Neben einem Private Spa für zwei bietet das Hotel bei jedem Vollmond ein Late Spa mit „Vollmond-Sauna“.

strandhotel-weissensee.at

©Stefan Valthe

Hoteltipps

  • Regitnig Hotel & Chalets

Ein familiengeführtes 4-Sterne-Haus mit großzügigen neuen Chalets, feiner Küche und schönem Privatbadestrand.

regitnig.com

  • Biohotel Gralhof

Das klimaneutrale Bio-Hotel hat nur 16 Zimmer, Frühstück gibt’s im Sommer unterm Birnbaum im Garten.

gralhof.at

  • Das Leonhard

Top-Adresse mit Wellness auf der (noch) ruhigeren Seite des Sees. Empfehlenswert für Familien.

naturparkhotel.dasleonhard.at

