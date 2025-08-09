Weißensee: Tipps für ein verlängertes Wochenende in Kärnten

Die geführte Tour mit einem Ranger verspricht romantische Momente. Treffpunkt: Weißensee Information.

Institution abseits vom Schuss, per Schiff oder Spaziergang erreichbar.

Jeden Donnerstagvormittag warten Kunsthandwerk und Schmankerln.

Morgendliche Floßfahrt am See mit regionalen Frühstücksspezialitäten.

Hier schmecken nicht nur Cocktails, sondern auch Kaffee und Snacks.

Eine leichte Wanderung führt zu dem spirituellen Kraftplatz mit dem atemberaubenden See-Blick.

Aktivierende Yogaeinheit im Strandbad Knaller – bei Regen auch indoor.

Samstag

Stand-up-Paddeln

Im Lacus Seegarten kann man im Sommer jeden Tag Boards ausleihen.

lacus.at

Kolbitsch Seecafé

Im schattigen Garten am Seeufer gibt es u. a. selbst geräucherte Forellen. Tipp: Picknickkorb reservieren!

kolbitsch-weissensee.at

Schifffahrt

Ein Muss im Weißensee-Urlaub. Die Rundfahrt dauert ca. 2,5 Stunden.

weissensee-schifffahrt.at

Die Forelle

Von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr ist das Restaurant für Externe offen.

dieforelle.at

Sonntag

Floßkonzert Trachtenkapelle

Stimmungsvoller Fixpunkt in den Sommermonaten.

weissensee.com

Weißensee Bergbahn

Von der Bergstation zur Naggler Alm oder Kohlröslhütte wandern.

weissensee.com

Loewenzahn Gartl

Haubenlokal mit Sushi-Spezialitäten – im Sommer auch mit Garten.

dasloewenzahn.at

Late Spa im Strandhotel

Neben einem Private Spa für zwei bietet das Hotel bei jedem Vollmond ein Late Spa mit „Vollmond-Sauna“.

strandhotel-weissensee.at