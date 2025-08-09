Weißensee: Tipps für ein verlängertes Wochenende in Kärnten
Nachhaltig schlemmen, entspannen im Spa, wandern mit See-Blick: Was man an einem Sommer-Wochenende am Kärntner Weißensee nicht verpassen sollte.
Donnerstag
- Frühstücksfloß
Morgendliche Floßfahrt am See mit regionalen Frühstücksspezialitäten.
- Wochenmarkt
Jeden Donnerstagvormittag warten Kunsthandwerk und Schmankerln.
- Seecafé Ronacherfels
Institution abseits vom Schuss, per Schiff oder Spaziergang erreichbar.
- „Sternlan schauen“
Die geführte Tour mit einem Ranger verspricht romantische Momente. Treffpunkt: Weißensee Information.
Freitag
- Yoga am Steg
Aktivierende Yogaeinheit im Strandbad Knaller – bei Regen auch indoor.
- Zur Hoffnungskirche
Eine leichte Wanderung führt zu dem spirituellen Kraftplatz mit dem atemberaubenden See-Blick.
- Neusacherhof
Moderne Wirtshausküche vom jungen Haubenkoch Stefan Glantschnig.
- Jack Rabbit Bar
Hier schmecken nicht nur Cocktails, sondern auch Kaffee und Snacks.
Samstag
- Stand-up-Paddeln
Im Lacus Seegarten kann man im Sommer jeden Tag Boards ausleihen.
- Kolbitsch Seecafé
Im schattigen Garten am Seeufer gibt es u. a. selbst geräucherte Forellen. Tipp: Picknickkorb reservieren!
- Schifffahrt
Ein Muss im Weißensee-Urlaub. Die Rundfahrt dauert ca. 2,5 Stunden.
- Die Forelle
Von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr ist das Restaurant für Externe offen.
Sonntag
- Floßkonzert Trachtenkapelle
Stimmungsvoller Fixpunkt in den Sommermonaten.
- Weißensee Bergbahn
Von der Bergstation zur Naggler Alm oder Kohlröslhütte wandern.
- Loewenzahn Gartl
Haubenlokal mit Sushi-Spezialitäten – im Sommer auch mit Garten.
- Late Spa im Strandhotel
Neben einem Private Spa für zwei bietet das Hotel bei jedem Vollmond ein Late Spa mit „Vollmond-Sauna“.
Hoteltipps
- Regitnig Hotel & Chalets
Ein familiengeführtes 4-Sterne-Haus mit großzügigen neuen Chalets, feiner Küche und schönem Privatbadestrand.
- Biohotel Gralhof
Das klimaneutrale Bio-Hotel hat nur 16 Zimmer, Frühstück gibt’s im Sommer unterm Birnbaum im Garten.
- Das Leonhard
Top-Adresse mit Wellness auf der (noch) ruhigeren Seite des Sees. Empfehlenswert für Familien.
Kommentare