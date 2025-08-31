Weinherbst bis Bauernfest: Fünf herbstliche Veranstaltungstipps in Österreich

Weinlese, Erntedank, Bauernherbst - im September und Oktober ist der Kalender voll mit Wanderevents, traditionellen Festen und Veranstaltungen. Fünf Tipps von Bayern bis zur Donauregion.

Das Retzer Weinlesefest wird heuer von 25. bis 28. September in der historischen Weinstadt zelebriert – und das zum 70. Mal. Ein Erlebnis, neben dem Weinbrunnen und dem Winzerumzug, ist der Sonderzug aus Wien am Sonntag, dem 28. September. Der Reblaus Express der Niederösterreich Bahnen startet um circa 8:30 Uhr in Wien-Floridsdorf und hält in Korneuburg und Stockerau, bevor er gegen 10 Uhr in Retz ankommt. retzer-land.at/weinlesefest

Der Bauernherbst ist die fünfte Jahreszeit der Salzburger

Die findigen Salzburger strecken das Jahr und haben eine „fünfte Jahreszeit“ erschaffen: den Bauernherbst. Die Veranstaltungen in der Erntezeit reichen von Brotback- und Kinderkochkursen über Mühlenführungen bis zu Konzerten und dem regional typischen Hoagascht. Ein Top-Event gegen Ende hin ist der Leonhardiritt in Straßwalchen am 26. Oktober. Programm: salzburger-seenland.at

Ein Festumzug mit Schnalzern, Pferden und alten Traktoren zieht am 20. September durch Krimml. Heuer jährt sich das Bauernherbstfest mit Blasmusik, Trachtenmodenschau und Volkstanz zum vierzigsten Mal. Gleichzeitig findet auch der Almabtrieb statt: das Vieh zieht geschmückt zurück ins Tal und für Besucher gibt es Pinzgauer Spezialitäten wie „Holzknechtmuas“, „Schottnockn“ oder „Oischneidnidei“. Infos unter zillertalarena.com/krimml/