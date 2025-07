Weekender Lungau: Hier entspannt der Sommer

Diese wunderbare Landschaft gehört zum größten UNESCO Biosphärenpark Österreichs . „Wir sind dankbar, dass wir in der Natur leben dürfen, und wollen diese auch erhalten. Gehen Sie einfach hinaus in den Wald gleich vor der Tür und lassen Sie die Stimmung auf sich wirken“, rät Barbara Miedl, Chefin vom Gasthof und Hotel „Häuser im Wald“ in Mariapfarr.

So still wie der Schönalmsee liegt auch der Lungau selbst – als eine der ursprünglichsten Regionen Österreichs

Am Hang ragen dunkle Tannen empor, einzelne Sonnenstrahlen fallen auf den Waldboden und lassen die im Moos verborgenen Eierschwammerln gelbgolden aufleuchten. Weich federn die Schritte am Waldboden, zwischen den Ästen fliegen immer wieder kleine Vögel hoch. In der Stille, fernab von Stadt- und Straßenlärm, klingt ihr Zwitschern wie Musik. Weiter oben lichtet sich der Wald und gibt den Blick frei auf die schroffen Hänge der Tauern , die den Lungau nach Norden schützen. Nach Süden tun das die Kärntner Nockberge , die ebenfalls zum Biosphärenpark gehören.

… Badesachen für eine Erfrischung in einem der kühlen Bergseen oder in den zahlreichen Freibädern.

Bei der Trogalm am Großeck liegt dem Wanderer der ganze Lungau zu Füßen ©Manfred Ruthner

Stolz lenkt der Müller aus Passion den Wasserlauf des Bachs um und das Mühlrad setzt sich in Bewegung. Dann lädt Peter Moser die Besucher ins Innere ein. Er erklärt den Weg vom Getreidekorn zum feinen Mehl und führt auch in jene originalgetreu erhaltene Stube, in der sich der Müller bei rhythmischem Geklapper von seiner Arbeit ausruhen konnte. Anschließend zeigt er seinen Gästen einen erst vor kurzem nach alten Plänen erbauten, frei stehenden Holzbackofen, in dem er mehrmals pro Woche das Roggenbrot „Thomataler“ bäckt – Biosphäre zum Genießen. Der Marktplatz der Bezirkshauptstadt Tamsweg wird vom historischen Rathaus beherrscht; seine Fassade mit den kleinen Fenstern und einer Sonnenuhr ist von kantigen Ecktürmen flankiert. Zusammen mit weiteren stilgerecht renovierten Bauten, in denen sich Gasthäuser und Geschäfte befinden, ergibt das ein harmonisches Ganzes.

Fußbad und Preberschießen Jeden Freitagvormittag findet hier der Wochenmarkt statt, auf dem Lungauer Produzenten und Landwirte Käse, Gebäck, Obst und Gemüse anbieten. Einige Minuten von Tamsweg entfernt liegt der malerische Prebersee auf 1.500 Meter Seehöhe. Der Rundweg um den Moorsee führt vorbei an blühenden Wiesen und ist von flechtenbehangenen Zweigen flankiert. Dazwischen laden Badeplätze zur Rast ein. Ein Fußbad reicht völlig, das kalte Wasser erfrischt sofort! Der Moorsee birgt allerlei Geheimnisse und seine besondere Wasserqualität ermöglicht das einzigartige Preberschießen, das seit 1834 zelebriert wird.

In der gotischen Wallfahrtskirche St. Leonhard an einem Hügel bei Tamsweg findet alljährlich der Musiksommer statt ©Manfred Ruthner

Dabei wird nicht direkt auf eine Scheibe, sondern auf deren Spiegelbild im Wasser gezielt. Durch die Dichte des Seewassers prallt die Kugel von der Wasseroberfläche ab und trifft im Idealfall die am gegenüberliegenden Ufer aufgestellte Scheibe. Das Preberschießen findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt.

Die Taurachbahn ist die höchstgelegene Schmalspurbahn Österreichs. ©Salzburger Lungau

Unweit der Burg Mauterndorf, dort, wo die Passstraße hinauf nach Obertauern beginnt, liegt die Talstation der Großeckbahn, die im Sommer nur wenig genutzt wird. Die LungauCard gilt hier als Ticket, entspannt kann man die Gondelfahrt, die Aussicht auf die Burg und den Blick in den Lungau genießen. In wenigen Minuten ist die Bergstation am 2.000 Meter hohen Großecksattel erreicht. Begleitet von blühendem Almrausch und dem Glockengeläute der Kühe umrundet man die beiden Trogalmseen.

Lungauer Marzipan, wird als kalorienreiche Stärkung in Almhütten servier ©Salzburger Lungau

Alpen-Marzipan und Musik Nach einer rund einstündigen Wanderung durch hügeliges Gelände ist die Trogalm erreicht, wo einem der ganze Lungau zu Füßen liegt. Hier wartet eine köstliche Jause, mit Kaspress-Suppe und einem Stück vom Rahmkoch, auch Alpen-Marzipan genannt. Es gilt als besondere Spezialität im Salzburger Lungau, jede Sennerin hat ihr eigenes Rezept für die bekannte „Kaloriensünde“, eine Mischung von Butter, Rahm, Zucker, Anis, Zimt, Rum und Rosinen.

Kuriose Fakten Wussten Sie, dass... ... Joseph Mohr bei der Uraufführung seines in Mariapfarr 1816 verfassten „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ selbst als Sänger und Gitarrist mitwirkte?

… die Umzüge mit dem Riesen Samson, die im Sommer stattfinden, in das UNESCO-Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen sind?

… die Kugeln beim Preberschießen auf dem schweren, organisch angereicherten Wasser des Prebersees abprallen und erst dann die Schießscheiben am Ufer treffen?



In der gotischen Wallfahrtskirche St. Leonhard, die sich an einen Hügel bei Tamsweg schmiegt, findet seit mehr als 30 Jahren alljährlich der Musiksommer statt. Ins Leben gerufen wurde er vom Intendanten Horst Hofer, der sich an die Anfänge bestens erinnern kann: „Meine Gattin war die Tochter des Mesners und ich durfte in der Kirche, begleitet von einer Organistin, Trompete spielen. Ich war damals Student am Mozarteum in Salzburg und von der ausgezeichneten Akustik der Kirche fasziniert. So entstand die Idee, hier Konzerte zu veranstalten, und davon ließen sich sehr rasch führende Musiker aus ganz Europa begeistern.“ SolistInnen der Wiener Philharmoniker und anderer namhafter Sinfonieorchester sowie ausgewählte Ensembles interpretieren seither in St. Leonhard Musik aus Barock, Klassik und dem 20. Jahrhundert; auch echte Volksmusik findet hier ihren Platz.

Schießstand am Prebersee: Es wird so geschossen, dass die Projektile am Wasser abprallen und die Zielscheibe an der Hauswand treffen ©mauritius images / Volker Preusser/Volker Preusser/mauritius images