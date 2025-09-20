Tipps für ein Wochenende am Wagram: Wein, Essen, Ausflüge
Winzer, Restaurants, Wirtshäuser oder Aussichtspunkte: Tipps für vier Stilvolle Tage am Wagram in Niederösterreich.
Der Wagram in Niederösterreich ist noch ein bisschen eine Entdeckerregion. Tipps für Ausflüge, Wein, Winzer, Restaurants, Wirtshäuser und Hotels und Gästezimmer.
Donnerstag
- 1. Grafenegg: Durch den 32 Hektar großen Park streifen. Gruppenführungen im Schloss gibt es nach Sommer-Ende auf Anfrage. grafenegg.com
- 2. Kleine Wanderung: Von der buddhistischen Stupa an der Wagramkante bis zur Feuersbrunner Kellergasse. friedensstupa.at
- 3. Weinverkostung: Besuch beim Weingut Ott und Ferry Nourani. ott.at, weingutnourani.at
- 4. Essen beim Mörwald: Ins Wirtshaus, ins „Zur Traube“ oder ins Sterne-Lokal Toni M. Übernachten im Gutshof. moerwald.at
Freitag
- 5. Tonmeister: Auf den Spuren des Komponisten Ignaz J. Pleyel. Mit Frühstück, Museum, Weinwandern. pleyel.at
- 6. Wild zu Mittag: Ob Hirschbraten oder Hirschschnitzel, der Landgasthof Mann serviert es. mann.co.at
- 7. Wasserkeller: Besuch des Brombergs Königsbrunn mit Führung. Kontakt: johanna.ettl@aon.at, donau.com
- 8. Gediegen speisen: Das Restaurant Wöber sorgt seit einigen Monaten für Fine Dining in Tulln. restaurant-woeber.at
Samstag
- 9. Naschmarkt: Bis Ende Oktober am Vormittag ein wöchentlicher Fixpunkt mit Köstlichkeiten. kirchberg-wagram.at
- 10. Essen & Wein kaufen: Das Weritas in Kirchberg hat eine feine Küche und verkauft Weine von 50 Winzern. weritas.at
- 11. Alchemistenpark: Obstvielfalt in Permakulturanlage mit essbaren Pflanzen aus der ganzen Welt. alchemistenpark.at
- 12. Dinner im Weinhaus: Das Weinhaus in Kirchberg gilt als ein Genuss-Geheimtipp mit skandinavischem Ambiente. weinhaus-kirchberg.at
Sonntag
- 13. Garten Tulln: 70 rein ökologisch gepflegte Schaugärten. Bis Ende Oktober geöffnet. diegartentulln.at
- 14. Gutbürgerliche Küche: Der Landgasthof zum Goldenen Hirschen serviert Wirtshausklassiker zu fairem Preis. dawirt.at
- 15. Aussichtsplattform: Von der Riede Eisenhut aus gibt es einen Blick über den Wagram. Wein nicht vergessen. eisen-hut.at
- 16. Küche im Himmelreich: Direkt neben dem Weingut Fritz am Zaußenberg liegt ein hochgelobtes Lokal. restaurant-himmelreich.at
Ich packe in meinen Koffer…
… Nicht allzu viel einpacken, es soll ja noch Platz für besorgten Wein sein.
… Laufschuhe für die Pausen zwischen dem Völlern und etwas Kopf auslüften, sollte es doch zu viel Wein gewesen sein.
... Decke, Korb und – ja, leider auch eine Jacke – für ein herbstliches Picknick in den Weinbergen.
Hoteltipps
- 17. Greisslerei Gösing: Ökologisch saniertes Gästehaus des Weingut Söllner. Mitten im Ort mit Hof, Terrasse. weingut-soellner.at
- 18. Alter Winzerkeller: Tradition trifft Design: Hotel mit angeschlossener Vinothek in einem denkmalgeschützten Ensemble. alterwinzerkeller.at
- 19. Gut Oberstockstall: Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Mit Weingut, großem Garten, Haubenrestaurant und viel Geschichte. gut-oberstockstall.at
