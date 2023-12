Stirbt Venedigs Altstadt? Mehr Touristen-Betten als Einwohner

Fünf Euro Eintritt wird getestet

Venedig testet mit kommendem Frühjahr die Einhebung von Eintrittsgeld für Tagestouristen. An besonders besucherstarken Tagen und Wochenenden, müssen Touristen dann von 8.30 bis 16.00 Uhr fünf Euro Eintrittsgeld, teilte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, mit. Das Eintrittsgeld werde an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben. Einwohner und in der Gemeinde Venedig geborene Personen, Immobilienbesitzer (auch wenn sie nicht in Venedig wohnen), Studenten und Arbeitnehmer müssen kein Eintrittsgeld zahlen.

Ausnahmen für Kinder und Behinderte

Für andere Kategorien, wie Kinder unter 14 Jahren, Behinderte und Begleitpersonen besteht zwar eine Buchungs-, aber keine Zahlungspflicht.