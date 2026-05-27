Trend "Solo Travel": Alleine reisen - und trotzdem nie einsam sein

Wer an Alleinreisen denkt, denkt als Erstes vielleicht an Reese Witherspoon im Film „Wild“ oder Julia Roberts im Klassiker „Eat Pray Love“. Erstere begibt sich nach einer Krise auf eine riskante Weitwanderung durch Kalifornien, zweitere auf eine spirituelle (und kulinarische) Sinnsuche von Italien bis Bali. Alleine. Mit Rucksack. Dabei ist „Solo Travel“ längst nicht mehr nur mit dem Klischee des ungewaschenen Backpackers gleichzusetzen. Fünf Fragen, fünf Antworten zum Reisetrend, der so schnell nicht verschwinden wird. Ist Alleinreisen wirklich so ein großer Trend? Vom „Solo Travel Boom“ schrieb das Magazin Forbes im vergangenen Jahr. Sämtliche Daten und Umfragen belegen steigendes Bedürfnis nach Solo-Trips: Google-Suchanfragen nach „Solo Travel“ haben sich zwischen 2018 und 2023 verdoppelt, laut einer aktuellen Studie des Reiseveranstalters Tui sind 57,9 Prozent der befragten Urlauber offen für Solo-Reisen. Ein Drittel ist schon einmal ohne Begleitung verreist und würde dies wieder tun. „Allein zu reisen, ist längst kein Nischentrend mehr“, fasst Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson und Tui Magic Life, zusammen. Auch Teleworking und soziale Medien kurbeln das Phänomen an.

Die „Magic Angels“ stehen Solo-Urlaubern in ausgewählten Magic-Life-Clubs zur Seite. ©TUI AG/TuI AG

Wer ist die Zielgruppe und wie verändert sich diese? Besonders stark treiben Millennials und die jüngere Generation Z den Trend an: Laut dem American Express Global Travel Trends Report planen mehr als drei Viertel in diesen Altersgruppen, demnächst alleine zu verreisen. Doch auch die Babyboomer und vor allem Frauen ab etwa sechzig Jahren holen kräftig auf, wie der britische Guardian im vergangenen Jahr berichtete. Anders als bei Jüngeren stehen hier häufig nicht Selbstfindung und Abenteuer, sondern Komfort, neue soziale Kontakte und der Wunsch nach Selbstbestimmung in einem neuen Lebensabschnitt (Kinder aus dem Haus, Scheidung, Ruhestand) ganz oben auf der Reise-Wunschliste. Apropos Komfort: Sind Solo-Trips und Hotel-Luxus ein Widerspruch? Nein. Studien zeigen, dass Sicherheit, Service und Erholung für immer mehr Alleinreisende eine wichtige Rolle bei der Wahl der Urlaubsdestination spielen. 40 Prozent zieht es laut einer Travelzoo-Umfrage in die Stadt, 36 Prozent an den Strand und in die Sonne. 29 Prozent suchen Natur-Abenteuer. Anbieter (siehe rechts) reagieren mit speziellen „Solo-Wochen“ auf die besonderen Bedürfnisse von erholungssuchenden Solo-Touristen. Angebote, die den Wunsch nach Freiheit und Gemeinschaft in Adults-only-Hotels beziehungsweise Clubs verbinden, würden deutlich an Bedeutung gewinnen, heißt es von Reiseanbietern.

Info Solo-Wochen

Robinson und Tui Magic Life rücken ihre Solo-Wochen auch 2026 in den Fokus. Ausgewählte Adults-only-Clubs verbinden verbesserte Einzelzimmer-Preise mit der Möglichkeit zu gemeinsamen Unternehmungen. Teilnehmende Hotels

Tui Magic Life Beldibi (16+) in der Türkei sowie Tui Magic Life Candia Maris (16+) auf Kreta. Magic Angels finden sich auch in den Magic-Life-Clubs Bodrum, Kalawy und Sharm El Sheikh. Die nächsten Solo-Wochen finden von 31. 5. bis 7. 6. im Robinson Club Fieberbrunn statt: 7 Nächte im Einzelzimmer ab 1.714 € pro Person mit Eigenanreise.

tui.at/magiclife