Trend "Solo Travel": Alleine reisen - und trotzdem nie einsam sein
Ohne Begleitung Urlaub zu machen, ist längst keine Nische mehr. Auch in Clubhotels trifft man immer mehr Alleinreisende an.
Wer an Alleinreisen denkt, denkt als Erstes vielleicht an Reese Witherspoon im Film „Wild“ oder Julia Roberts im Klassiker „Eat Pray Love“. Erstere begibt sich nach einer Krise auf eine riskante Weitwanderung durch Kalifornien, zweitere auf eine spirituelle (und kulinarische) Sinnsuche von Italien bis Bali. Alleine. Mit Rucksack.
Dabei ist „Solo Travel“ längst nicht mehr nur mit dem Klischee des ungewaschenen Backpackers gleichzusetzen. Fünf Fragen, fünf Antworten zum Reisetrend, der so schnell nicht verschwinden wird.
Ist Alleinreisen wirklich so ein großer Trend?
Vom „Solo Travel Boom“ schrieb das Magazin Forbes im vergangenen Jahr. Sämtliche Daten und Umfragen belegen steigendes Bedürfnis nach Solo-Trips: Google-Suchanfragen nach „Solo Travel“ haben sich zwischen 2018 und 2023 verdoppelt, laut einer aktuellen Studie des Reiseveranstalters Tui sind 57,9 Prozent der befragten Urlauber offen für Solo-Reisen. Ein Drittel ist schon einmal ohne Begleitung verreist und würde dies wieder tun. „Allein zu reisen, ist längst kein Nischentrend mehr“, fasst Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson und Tui Magic Life, zusammen. Auch Teleworking und soziale Medien kurbeln das Phänomen an.
Wer ist die Zielgruppe und wie verändert sich diese?
Besonders stark treiben Millennials und die jüngere Generation Z den Trend an: Laut dem American Express Global Travel Trends Report planen mehr als drei Viertel in diesen Altersgruppen, demnächst alleine zu verreisen. Doch auch die Babyboomer und vor allem Frauen ab etwa sechzig Jahren holen kräftig auf, wie der britische Guardian im vergangenen Jahr berichtete. Anders als bei Jüngeren stehen hier häufig nicht Selbstfindung und Abenteuer, sondern Komfort, neue soziale Kontakte und der Wunsch nach Selbstbestimmung in einem neuen Lebensabschnitt (Kinder aus dem Haus, Scheidung, Ruhestand) ganz oben auf der Reise-Wunschliste.
Apropos Komfort: Sind Solo-Trips und Hotel-Luxus ein Widerspruch?
Nein. Studien zeigen, dass Sicherheit, Service und Erholung für immer mehr Alleinreisende eine wichtige Rolle bei der Wahl der Urlaubsdestination spielen. 40 Prozent zieht es laut einer Travelzoo-Umfrage in die Stadt, 36 Prozent an den Strand und in die Sonne. 29 Prozent suchen Natur-Abenteuer. Anbieter (siehe rechts) reagieren mit speziellen „Solo-Wochen“ auf die besonderen Bedürfnisse von erholungssuchenden Solo-Touristen. Angebote, die den Wunsch nach Freiheit und Gemeinschaft in Adults-only-Hotels beziehungsweise Clubs verbinden, würden deutlich an Bedeutung gewinnen, heißt es von Reiseanbietern.
Info
Solo-Wochen
Robinson und Tui Magic Life rücken ihre Solo-Wochen auch 2026 in den Fokus. Ausgewählte Adults-only-Clubs verbinden verbesserte Einzelzimmer-Preise mit der Möglichkeit zu gemeinsamen Unternehmungen.
Teilnehmende Hotels
Tui Magic Life Beldibi (16+) in der Türkei sowie Tui Magic Life Candia Maris (16+) auf Kreta. Magic Angels finden sich auch in den Magic-Life-Clubs Bodrum, Kalawy und Sharm El Sheikh. Die nächsten Solo-Wochen finden von 31. 5. bis 7. 6. im Robinson Club Fieberbrunn statt: 7 Nächte im Einzelzimmer ab 1.714 € pro Person mit Eigenanreise.
tui.at/magiclife
Ist es seltsam, alleine im Hotel Urlaub zu machen?
Das hängt natürlich von der eigenen Einstellung ab. Jedenfalls sollte man sich nicht scheuen, sich darauf einzulassen. So unterstützen etwa während der Solo-Wochen in Magic-Life-Clubs sogenannte „Magic Angels“ Alleinreisende dabei, Anschluss zu finden – sofern sie das möchten. Es werden Ausflüge und Aktivitäten organisiert und am Abend gibt es einen Tisch für alle, die nicht alleine essen wollen. Bei den Solo-Wochen im Magic Life Club Candia Maris auf Kreta Anfang Mai gab es für Solo-Urlauber etwa Cocktailkurse, Mountainbike-Touren und eine White Night. Alles getreu dem Motto: Zusammen ist man weniger allein.
Auf welche anderen Solo-Reisenden trifft man?
Es gibt mehrere Clubs, die das ganze Jahr über Spezialangebote für Alleinreisende bieten. In den Solo-Wochen ist die Wahrscheinlichkeit aber besonders hoch, andere Alleinreisende zu treffen. Solo hat in diesem Fall nichts mit Single oder gar Partnersuche zu tun – obwohl sich auch schon Paare gefunden haben sollen. Grundsätzlich steht bei allen Urlaubern der Wunsch nach Auszeit und Unterhaltung im Vordergrund – unabhängig von Geschlecht, Alter, Beruf oder Beziehungsstatus.
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