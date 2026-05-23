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Tipps für Edinburgh: 4 Tage in Schottlands Hauptstadt
Wir zeigen Ihnen die besten Routen für ein langes Wochenende in Edinburgh.
Tipps für vier Tage in Edinburgh
Donnerstag
- Langsames Aufwachen
Frühstück und Leute beobachten in der Old Town: im "The Milkman".
- Edinburgh Castle
Der Klassiker gehört unbedingt dazu – bitte vorab Tickets buchen.
- Scott’s Kitchen
Schottische Brasserie auf der Terrasse mit Blick über die Victoria Street.
- Pub ist Pflicht
Ein erstes Whisky-Tasting in der "Bow Bar". Auch ein Tasting ist zu empfehlen.
Freitag
- UNESCO-Literaturstadt
Waterstones Buchhandlung mit Blick auf das Schloss.
- Literaturmuseum
Gratis! In einer Seitengasse der Royal Mile. Robert Burns, Sir Walter Scott und Robert Louis Stevenson etc..
cultureedinburgh.com
- Vennel Steps
Perfekte Fotokulisse, bekannt aus "Zwei an einem Tag"
The Vennel, Edinburgh
EH1 2HU
- Ab in die Markthalle
Bis Mitternacht offen: "Bonnie & Wilde" – auch bei Regen.
Samstag
- Kleine Wanderung
Über Stockbridge, Water of Leith Walkway ins Hafenviertel Leith. (Hier spielt "Trainspotting"). Einstieg z. B.: Saunders Street/Stockbridge.
- Leith Market
Charmante Marktstände, gut für Souvenirs. Samstags.
- Whisky-Erlebnis
Die "Johnnie Walker Experience" ist zu empfehlen, es gibt auch eine alkoholfreie Variante.
- Sonnenuntergang
Bester Blick über die Stadt – samstags ab 16 Uhr Spritz und Snack für 15 Pfund im Café Calton.
Sonntag
- Ausflug
Das Tantallon Castle (eine Burgruine) begeistert allein durch seine Lage am Meer.
Near North Berwick,
East Lothian, EH39 5PN
- Auf ein Butterbier
Edinburghs Elephant House, in dem JK Rowling an Harry Potter geschrieben hat.
- Ghost Bus Tour
Typisch für den skurrilen Charme. Einstieg: 7-9 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1EG.
- Witchery Fulminanter
Dinner in opulentem Ambiente. Vorab buchen, Kinder erst ab. 10 Jahren.
Hoteltipps
- Kimpton Charlotte Square
Es liegt in New Town, daher gibt’s in diesem charmanten Hotel Spa, Gym und ein Wintergarten-Restaurant.
- The Hoxton Edinburgh
Sommer 2025: Elf georgianische Stadthäuser wurden für das Hotel verbunden – unweit des Edinburgh Castle.
- Relais & Châteaux Prestonfield
Landgut nahe des Stadtzentrums mit altem Baumbestand und Highland-Rindern.
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