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Reise

Tipps für Edinburgh: 4 Tage in Schottlands Hauptstadt

Wir zeigen Ihnen die besten Routen für ein langes Wochenende in Edinburgh.

23.05.26

Tipps für vier Tage in Edinburgh

Donnerstag

  1. Langsames Aufwachen
    Frühstück und Leute beobachten in der Old Town: im "The Milkman".
  2. Edinburgh Castle
    Der Klassiker gehört unbedingt dazu – bitte vorab Tickets buchen.
  3. Scott’s Kitchen
    Schottische Brasserie auf der Terrasse mit Blick über die Victoria Street.
  4. Pub ist Pflicht
    Ein erstes Whisky-Tasting in der "Bow Bar". Auch ein Tasting ist zu empfehlen.

Freitag

  1. UNESCO-Literaturstadt
    Waterstones Buchhandlung mit Blick auf das Schloss.
  2. Literaturmuseum 
    Gratis! In einer Seitengasse der Royal Mile. Robert Burns, Sir Walter Scott und Robert Louis Stevenson etc.. 
    cultureedinburgh.com
  3. Vennel Steps
    Perfekte Fotokulisse, bekannt aus "Zwei an einem Tag"
    The Vennel, Edinburgh 
    EH1 2HU
  4. Ab in die Markthalle 
    Bis Mitternacht offen: "Bonnie & Wilde" – auch bei Regen. 

Samstag

  1. Kleine Wanderung 
    Über Stockbridge, Water of Leith Walkway ins Hafenviertel Leith. (Hier spielt "Trainspotting"). Einstieg z. B.: Saunders Street/Stockbridge.
  2. Leith Market
    Charmante Marktstände, gut für Souvenirs. Samstags.
  3. Whisky-Erlebnis 
    Die "Johnnie Walker Experience" ist zu empfehlen,  es gibt auch eine alkoholfreie Variante.
  4. Sonnenuntergang 
    Bester Blick über die Stadt – samstags ab 16 Uhr Spritz und Snack für 15 Pfund im Café Calton

Sonntag

  1. Ausflug 
    Das Tantallon Castle (eine Burgruine) begeistert allein durch seine Lage am Meer. 
    Near North Berwick, 
    East Lothian, EH39 5PN
  2. Auf ein Butterbier
    Edinburghs Elephant House, in dem JK Rowling an Harry Potter geschrieben hat.
  3. Ghost Bus Tour
    Typisch für den skurrilen Charme. Einstieg: 7-9 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1EG.
  4. Witchery Fulminanter 
    Dinner in opulentem Ambiente. Vorab buchen, Kinder  erst ab. 10 Jahren. 

Hoteltipps

  1. Kimpton Charlotte Square
    Es liegt in New Town, daher gibt’s in diesem charmanten Hotel Spa, Gym und ein Wintergarten-Restaurant.
  2. The Hoxton Edinburgh
    Sommer 2025: Elf georgianische Stadthäuser wurden für das Hotel verbunden – unweit des Edinburgh Castle.
  3. Relais & Châteaux Prestonfield
    Landgut nahe des Stadtzentrums mit altem Baumbestand und Highland-Rindern.
(kurier.at)  |  Stand:

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