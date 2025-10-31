The World's 50 Best Hotels 2025: Triumph für Wien

"Eine Bastion österreichischer Gastfreundschaft" nennen die Juroren von "The Word's 50 Best" das 1876 in Wien eröffnete Hotel und loben "die perfekte Mischung aus Tradition, Luxus, kultureller Bedeutung und der bekannten österreichischen Herzlichkeit". Während manche Luxushotels nur in bestimmten Kreisen bekannt sind, hat in Österreich jeder den Namen "Sacher" schon gehört, weltweit in Fachkreisen offenbar auch. Im Ranking der 50 besten Hotels der Welt erreicht das Hotel Sacher den 49. Platz. Wer jetzt in Versuchung ist, die Nase zu rümpfen, dem sollte gesagt sein: Kein anderes Hotel in Deutschland, Österreich und der Schweiz schaffte es in die Liste. Im Vorjahr war kein einziges österreichisches Hotel dabei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Sacher Hotel Sacher in Wien So schauen die Suiten des Hotel Sacher von innen aus Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Sacher Hotel Sacher in Wien So schauen die Suiten des Hotel Sacher von innen aus Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Sacher Hotel Sacher in Wien Die Lage vis-a-vis der Wiener Staatsoper ist eine der besten in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Sacher Hotel Sacher in Wien Sacher-Hotel, -Kaffeehaus und -Restaurant - jedes ist für sich legendär Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Sacher Hotel Sacher in Wien So wird man im Hotel Sacher empfangen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hotel Sacher Hotel Sacher in Wien Die "blaue Bar"

Allein dreimal in den Top 10 kommt Thailands Hauptstadt Bangkok vor, der erste Platz bleibt der asiatischen Metropole aber verwehrt. Das beste Hotel der Welt ist das Rosewood in Hongkong. "In einer Stadt voller Wolkenkratzer und Luxushotels ragt das Rosewood Hong Kong heraus. Das 2019 als Flaggschiff der stetig wachsenden asiatischen Hotelgruppe eröffnete Hotel hat sich dank eines entscheidenden Faktors – seiner Größe – zu einem Leuchtturm moderner asiatischer, minimalistischer Gastfreundschaft entwickelt", lobt die Jury. "Obwohl Hongkong für seine luxuriösen Unterkünfte bekannt ist, kann keines mit der Fähigkeit des Rosewood mithalten, so vielen Gästen gleichzeitig erstklassigen Service zu bieten." Das Hotel hat mehr als 400 Zimmer ab 53 Quadratmetern. Schon in den beiden vergangenen Jahren lag das Hotel auf einem der vorderen Plätze, nun wurde die Luxusunterkunft zum „Besten Hotel der Welt 2025“ gekürt.

Nur 2 europäische Hotels in den Top 10 Das beste Hotel in Europa liegt auf Platz 4 im Ranking und liegt in Italien. Unter den Top 10 sind nur zwei europäische Unterkünfte, beide sind italienisch. Auf Platz 4, knapp am Stockerl vorbei, liegt das Passalacqua am Comer See. Das Boutique-Hotel ist eine Villa aus dem 18. Jahrhundert, die einst Papst Innozenz XI. als Residenz diente. Die Jury begründet den 4. Platz so: "Jedes der 24 Zimmer ist individuell gestaltet und spiegelt die bewegte Geschichte des Gebäudes durch makellos erhaltene, kunstvolle Details wider." Schon in der Vergangenheit war das Passalacqua als bestes Hotel Europas ausgezeichnet worden. Auf Platz 9 schaffte es das Four Seasons in Florenz.