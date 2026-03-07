Imagewandel in Tanger: So hat sich die marokkanische Stadt verändert

Von Jochen Müssig Die Sonne strahlt bei der Ankunft im Port de Tangier, dem Brückenkopf zwischen zwei Kontinenten. Alle neunzig bis hundertzwanzig Minuten fährt eine Fähre in einer Stunde von Europa nach Afrika und umgekehrt. Die mehrspurige Avenue d’Espagne am Meer gleicht einem Boulevard drüben auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar: Sie könnte auch in Cádiz, Málaga oder Marbella sein. Tanger gehörte zu Spanisch-Marokko, der Süden des Landes war unter französischer Herrschaft. Heute ist die weiße Stadt eine Art Transitraum zwischen Afrika und Europa, aber es gibt keine Spur von Verruchtheit mehr, wie sie einst Paul Bowles beschrieb, nicht einmal das schmuddelige Flair wie in manch anderer großen Hafenstadt. Der US-Schriftsteller lebte seit seinem 37. Lebensjahr in Tanger, wo er 1999 im Alter von 88 Jahren starb.

Durch eines der dreizehn Tore geht es in die Kasbah, die Burganlage der Altstadt, und schon der erste Teppichhändler, mit rotem Fez und Bommel, lockt in sein Geschäft: „Das erste Glas Tee soll süß wie das Leben schmecken“, sagt Ait geschäftstüchtig. Tanger gilt heutzutage generell als sichere Stadt, aber von Schleppern und Geschäftemachern ist man zumindest in der Altstadt nicht sicher. Diese zeigt sich mit überdachten Straßen mit geöffneten Türen auf beiden Seiten, verborgenen Terrassen hoch über dem weißen Häusermeer und einem Touristengeschäft neben dem anderen. Die Gerüche von Lederwarengeschäft, Parfümerie, Gewürzladen, Imbissbude überlagern sich und das Gedränge in den engen Gassen ist groß.

"Das erste Glas Tee soll süß wie das Leben schmecken." ©Jochen Müssig

Der Spione-Schriftsteller-Spelunken-Mythos – von dem die Stadt bis heute zehrt – ist verblasst. Die moderne 1,3-Millionen-Stadt wirkt aufgeräumt, scheint nichts Verbotenes mehr zu haben. Die Drogen- und Schmugglerbanden von heute – immer noch sehr aktiv – arbeiten im Verborgenen. Ihr Ziel ist die spanische Enklave Ceuta in Afrika, gut fünfzig Kilometer östlich von Tanger.