Festungen und Stadtmauern (zu sehen im Bild oben) erinnern an turbulente Zeiten entlang der Adriaküste. Anlagen wie St. Michael (über der Altstadt), St. Nikolaus (ein UNESCO- Weltkulturerbe auf einer vorgelagerten Insel) oder St. Johannes wurden errichtet, um die Stadt vor allem gegen die Angriffe der Osmanen und Venezianer zu verteidigen.

Wie eng die Bindung zum Wasser ist, zeigt die Basilika Notre-Dame de la Garde – auch „La Bonne Mère“ , „die gute Mutter“ genannt. Sie ist Schutzpatronin der Seeleute und Fischer. Über die Entwicklung der Stadt und ihren rund 2.600 Jahre alten Handel im Mittelmeer und dann auch mit den französischen Kolonien informiert das Stadtgeschichtsmuseum (Dauerausstellungen gratis.) Wer mehr auf Ambiente und Shopping setzt, zwei Tipps: Vieux-Port (der Alte Hafen) oder Les Docks Village (Shops und Gastronomie in alten Lagerhäusern) bieten sich für einen Rundgang an.

Valletta selbst hat nur kleine Felsbuchten. St. Elmo Bay zum Beispiel ist auch als Tauch-Spot bekannt. Ein Salzwasserbecken gibt es in der Nähe des Sliema-Fähranlegers.

Athen

Die Alten Griechen

Wer die Antike erleben will, kommt an Athen, damals das politische, kulturelle und philosophische Zentrum, nicht vorbei. Mitten in der Stadt thront die Akropolis mit dem weltberühmten Parthenon. Zu deren Füßen: das antike Agora-Gelände, wo einst der große (Voraus-)Denker und Philosoph Sokrates diskutierte und Politik machte.



Bademöglichkeiten

Strände in der Umgebung wie Voula Beach, Glyfada oder Vouliagmeni (teils gegen Eintrittsgebühr).