Warum sich Reisen im Alter verändert hat: So urlauben Senioren heute

SeniorenReisen gibt’s seit fast fünfzig Jahren. Damals hat sich der Großteil der Gäste für unsere Frühjahrstreffen das erste Mal in ihrem Leben einen Reisepass machen lassen. Sie sind das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen, das erste Mal ans Meer gefahren.

Ab wann man mag! Man muss nicht in einem bestimmten Alter sein, um mit uns zu reisen. Der Durchschnitt ist eher um die Siebzig.

Es gebe keine Zielgruppe, die dermaßen heterogen sei wie die der Senioren, sagt Gerlinde Zehetner , die Geschäftsführerin von SeniorenReisen: „Von 50 bis 95 ist alles dabei“. Im KURIER Interview erzählt sie, wie sich das Reisen im Alter verändert hat. Das ganze Gespräch mit Gerlinde Zehetner gibt es am Donnerstag (17.4) um 17:30 auf KURIER TV.

Reisen war noch exotisch.

Als ich begonnen habe, war eine ältere Dame am Flughafen in Apulien, die mir weinend in die Arme gefallen ist, mit den Worten: „Mein Gott! Ich hab’ das Sparbüchl statt dem Pass mit!“ Heute passiert das nicht mehr. Da wird als Erstes nach gratis WLAN im Hotel gefragt.