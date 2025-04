Überraschend: Das sind die 7 beliebtesten Reiseziele der Babyboomer

Europas Bevölkerung wird immer älter, in den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der über 65-Jährigen um drei Prozentpunkte an. Und immer mehr Menschen haben mehr Freizeit und den Wunsch nach Reisen, gerade außerhalb der Hochsaison. Der Veranstalter TUI Musement hat die beliebtesten Destinationen der Babyboomer analysiert. Das sind die sieben beliebtesten Ziele: 1. Lárnaca, Zypern Die beliebte Küstenstadt in Zypern führt klar die Rangliste an. Neben dem kulturellen Erbe und der lebhaften Foinikoudes-Promenade gehören auch Ausflüge in das Troodos-Gebirge und die traditionellen Dörfer Lefkara und Fikardou zu den Lieblingsaktivitäten der Babyboomer. 2. Skiathos, Griechenland Das Sporaden-Archipel ist für sein lebhaftes Nachtleben bekannt und zieht laut einer Analyse von TUI Musement auch ältere Reisende an. Inselhopping-Bootsfahrten mit Zwischenstopps auf der charmanten Insel Skopelos, die durch die Dreharbeiten zu Mamma Mia! bekannt wurde, sind bei älteren Reisenden besonders beliebt. 3. Madeira, Portugal Mit seinem milden Klima, den atemberaubenden Landschaften und der entspannten Atmosphäre ist Madeira ein ideales Reiseziel für diese Generation. Zu den Höhepunkten gehören die atemberaubenden Aussichten vom Cabo Girão und vom Pico do Areeiro, die tropischen Gärten des Monte Palace und Wanderungen entlang der berühmten Levadas der Insel.