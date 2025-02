Von Schlaftourismus bis Detox: Das sind die Wellness-Trends 2025

Ohne Handy und ohne Druck

Das passt auch zum neuen Trend „Jomo“ – der joy of missing out. Es geht darum, Dinge bewusst zu verpassen, Erfahrungen auch ohne Erwartungsdruck mal auszulassen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Am besten ohne Handy. Das nennt man dann: „Digital Detox“ – also digitale Entgiftung. Kein ganz so neuer Trend ist all das, was mit „Ayurveda“ zu tun hat.