Geheimnis von Santana: Das älteste Haus Madeiras öffnet seine Tür

Es gibt drei Ebenen: einen Keller, das Erdgeschoß und Dachkammern zum Schlafen, die von außen über eine Luke erreichbar sind. Manuel wurde hier geboren, seit einunddreißig Jahren ist das Haus unbewohnt. Doch alles ist noch so wie am letzten Tag – die Zeit eingefroren. Vom Eingangszimmer führt er weiter in den angrenzenden Raum, es war das Schlafzimmer der Eltern. Ein Bett an der einen, ein weiteres an der anderen Mauer, Heiligendarstellungen und Schwarz-Weiß-Fotos auf dem Tisch. Hier schliefen die Kinder, bis sie etwa sechs Jahre alt waren, dann zogen sie in die obere Ebene. Etwa 32 Quadratmeter Grundfläche standen zur Verfügung. Manuels Großvater machte einen Zubau, auch der hat schon 75 Jahre auf dem Buckel – was man Bad und Küche auch ansieht.