Touristen müssen ab dem 7. Jänner ein Zwei-Euro-Ticket erwerben, um den Trevi-Brunnen in Rom zu besuchen. Für Einwohner Roms bleibt der Zugang kostenfrei. Wie die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Dienstag berichtete, soll die Maßnahme der Stadtverwaltung Einnahmen von rund 20 Millionen Euro bringen.

Maximal 400 Personen Bereits seit etwa einem Jahr ist der Besucherandrang am Brunnen begrenzt: Maximal 400 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten. Ab Jänner sollen zwei getrennte Zugänge eingerichtet werden - einer für Römer, einer für Touristinnen und Touristen. Die Bezahlung des Tickets ist auch per Kreditkarte möglich.

Wer ins Wasser steigt, zahlt Der barocke Brunnen wird indes immer wieder zur Selbstdarstellung benützt. Mit hohen Geldstrafen versucht die Stadt, die Attraktion vor Badenden zu schützen. Wer unerlaubt ins Wasser steigt, muss 450 Euro zahlen.

5,3 Millionen Besucher im ersten Halbjahr gezählt Der Tourismusbeauftragte der Stadt Rom, Alessandro Onorato, betonte, Ziel der Maßnahme sei es, den größten Brunnen Roms, ein spätbarockes Meisterwerk des Künstlers Nicola Salvi, zu schützen. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden mehr als 5,3 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Damit ist der Trevi-Brunnen nach dem Kolosseum Roms meistbesuchtes Monument. Die Einnahmen aus dem Eintrittsgeld sollen in die Verbesserung des touristischen Angebots und der Serviceleistungen fließen, erklärte Onorato.