Port Barton: Das macht das versteckte Paradies so besonders

Von Nina Hierzenberger



„I will always love youuuu“, dröhnt es inbrünstig aus einem Holzverschlag am weißen Sandstrand von Paradise Island, wo Joey und sein Team für die Schnorchelgruppe frischen Fisch, Reis („Filipino power!“), Calamari, Ananas und Frühlingsrollen anrichten. „Karaoke“, lacht Joey, „das Lieblingshobby der Filipinos.“

Paradise Island, eine der kleinen Trauminseln, die vor Port Barton liegen, ist nur ein Zwischenstopp auf der Schnorcheltour. Hier, an der Westküste von Palawan – eine der größten der 7.641 philippinischen Inseln –, gibt es keine großen Luxushotels, keine Surfwellen und keine dramatischen Felslandschaften, wie sie das touristischere El Nido weiter nördlich bietet.

Port Barton besteht aus wenigen unbefestigten Schotterstraßen, irgendwo kräht immer ein Hahn oder bellt ein Hund, und die nächsten größeren Städte samt Flughafen sind in jeder Richtung vier Stunden entfernt. Port Barton kann man leicht übersehen – und genau das macht seinen Charme aus. Im Ort reihen sich Streetfood-Grills und Marktstände an hippe Läden im Bali-Stil, am Dorfstrand sitzen Reisende auf Sandsäcken und schauen zu, wie die Sonne im Meer versinkt.

Es sind die Strände in der Umgebung mit so klingenden Namen wie Coconut Beach oder White Beach, die Port Barton zu einem lohnenden Reiseziel machen. Wenige Minuten mit dem Bootstaxi entfernt, gibt es vor der Kulisse von weißem Sand, riesigen Kokospalmen und glasklarem Meer weit und breit keine Liegen, Strandverkäufer und Backpacker-Partys. Dafür laufen Babyziegen durch den Sand, ein paar Schweine dösen im Schatten und oben auf einem kleinen Hügel wartet am White Beach ein Lokal für Lunch und kalte Getränke.