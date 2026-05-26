Deutschland: Ein Wald aus Linz im Gasometer

Von Manfred Ruthner

Weithin sichtbar ragt der 117 Meter hohe Gasometer über die grüne Naturlandschaft am Rande von Oberhausen. Das Wahrzeichen einer Stadt inmitten des Ruhrgebiets, die mehr als ein Jahrhundert lang von der Schwerindustrie geprägt war. Nach der Stilllegung 1988 wurde der gigantische Gasspeicher zum Industriedenkmal, seit dreißig Jahren wird er als Ausstellungshalle genutzt. Bis Jahresende ist dort „Mythos Wald“, als dritter Teil der „Trilogie der Erde“, zu sehen.

Beim Betreten des dunklen Innenraums beeindruckt ein Originalskelett des vor rund siebentausend Jahren ausgestorbenen Riesenhirsches. Von der Decke des ersten Geschoßes hängen großformatige, hervorragend ausgeleuchtete Bilder, die die Mannigfaltigkeit der Naturlandschaften in Europa zeigen. Der Lebensraum Wald ist weit mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen, präsentiert durch Bilder mit lebensgroßen Wölfen, mikroskopischen Vergrößerungen einer Wunderwelt von Kleinstorganismen wie Ameisen oder farbenprächtigen Schleimpilzen.

Die nächste Etage im Gasometer widmet sich den Wäldern weltweit. Ein Fokus ist auf das Amazonasbecken gerichtet, durch Aufnahmen von Sebastião Salgado, einem der renommiertesten Fotografen der Welt. Der Brasilianer porträtierte nicht nur den Regenwald, sondern auch die Menschen der dort ansässigen indigenen Völker. Die Betroffenheit in Kindergesichtern macht die Verletzlichkeit des Amazonas berührend sichtbar. Eine phänomenale Lichtinszenierung eines Mammutbaums im Inneren des Stahlgiganten bildet den Höhepunkt der Ausstellung.