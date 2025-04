Damals hat man in den Straßen Deutsch, Italienisch, Slowenisch, Jiddisch, Friolanisch und Venezianisch gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1947 eine willkürliche Grenze gezogen – zwischen Gorizia und ein paar Siedlungen, in denen slowenische Bürgerinnen und Bürger wohnten. Von einem Moment auf den anderen konnten sie keine Ämter, Kirchen und Spitäler mehr besuchen.

Irene Hanappi: Gorizia kann man sich vorstellen wie eine Dame mit gepuderter weißer Perücke im Krinolinenkleid, die sich in diesem Outfit schwer bewegen kann. Nova Gorica als Jugendliche im Hosenanzug mit Pferdeschwanz. Beide sind attraktiv, man will sie kennenlernen – und sie wollen einander kennenlernen.

Heute geht man über die Grenze. Spürt man da plötzlich, dass alles ganz anders ist?

Das Flair in Gorizia ist sehr speziell. Es gibt Palazzi, einen sehr schönen Hauptplatz, viele Gärten – Sommerfrische pur. Nova Gorica ist anders, eher wie Berlin, mit breiten Straßen.

Das Zusammenwachsen der Städte ist ein Sinnbild für das Zusammenwachsen von Europa. Doch die Geschichte hat dunkle Seiten.

In den Höhlen des Berges Sabotin waren Soldaten aus allen Teilen der Monarchie untergebracht, die einen Weg in den Stein gehauen haben. Man kann nicht anders, als in die Haut dieser Soldaten zu schlüpfen. Dann sieht man den smaragdgrünen Isonzo (slowenisch Soča), der „Fluss aus Glas“ genannt wird. Der Kontrast zwischen der Härte des Krieges und der Schönheit der Landschaft ist heftig. In Nova Gorica stehen viele Denkmäler, die an Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Man findet Stolpersteine in Gorizia, die jüdische Bevölkerung wurde ausgelöscht, geblieben ist wie durch ein Wunder die Synagoge aus dem 16. Jahrhundert.