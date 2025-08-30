Naturparadies La Gomera: Die besten Tipps und Adressen
Von Dinner in der Höhle bis Whale Watching im Schutzgebiet: Die Highlights für Genießer, Naturfans und Entdecker – hier gibt’s die schönsten Adressen der Insel.
Von Manfred Ruthner
Kulinarik
LA CUEVITA
Dinner in einer Höhle am Hafen von Playa de Santiago, sie wurde früher von Fischern zum Trocknen ihrer Netze verwendet.
facebook.com/lacuevitaplayasantiago
SONIA
Am Fuße des Tafelberges Fortaleza, in Chipude, Familienbetrieb. Stärkung nach anstrengender Wanderung: Brunnenkresseeintopf Potaje de berros mit Gofio.
chipude.es/de
CHARCO DEL CONDE
Direkt gegenüber dem Naturschwimmbecken von Valle Gran Rey, Familienbetrieb, bietet regionale und internationale Küche, mit Blick auf kleinen Strand in der Bucht.
facebook.com/restaurantecharcodelconde
Unterkünfte
BANCAL & SPA HOTEL
5 km außerhalb von San Sebastián auf einer leicht abschüssigen Hochebene, stufenförmig angeordnet liegen aneinandergereiht Zimmer und Suiten mit kleinen Terrassen mit blühenden Gärtchen. 2024 eröffnete Anlage mit verschiedenen Restaurants und Bars, Spa, Garage.
bancalhotel.com
HOTEL JARDIN TECINA
Neben Playa de Santiago auf einem Felsplateau, Anlage mit Bungalows, Zimmer und Suiten in gehobener Ausstattung mit Blick auf Garten oder Meer, Swimmingpool und Spa. Beach-Club Laurel mit Lift erreichbar, Meerwasserpool.
jardin-tecina.com
HOTEL GRAN REY
Direkt an der Strandpromenade von Valle Gran Rey, Swimmingpool auf der Dachterrasse, Frühstücks-Buffet am obersten Stock mit Blick auf den langen Strand, zu besonderen Zeiten auch Dinner mit Sonnenuntergang.
hotelgranrey.es
Aktivitäten
WHALEWATCHING
Die Gewässer zwischen La Gomera und dem benachbarten Teneriffa wurden zum ersten Walschutzgebiet Europas erklärt. Wale und Delphine sind bei einer Schiffstour aus nächster Nähe und auf respektvolle Weise zu bewundern. Beste Chancen zu diesem Erlebnis bieten 4-stündige Beobachtungsfahrten ab Valle Gran Rey.
lagomera.travel
SILBO-PRÄSENTATION
Inmitten des Nationalparks Garajonay liegt ein kleines Restaurant, Laguna Grande, leicht erreichbar und dennoch im Nebelwald eingebettet. Besucher können sich vom Keller etwas „pfeifen“ lassen, etwa: „Bitte ein Bier“ mit Silbo in Richtung Schank und es wird tatsächlich ein Glas Bier serviert.
MIRADOR DE ABRANTE
Vom Rand des Aussichtspunkts hoch über der Küste ragt eine sieben Meter lange Plattform mit Glasboden und Rundumverglasung direkt über den Abgrund. Vierhundert Meter weiter unten zeichnet sich bei klarer Sicht das kleine Tal von Agulo ab, in der Ferne ist Teneriffa zu sehen.
Anreise
Tägliche Direktflüge von Wien nach Teneriffa-Süd bieten etwa Austrian und Ryanair, zeitlich gut passend zur anschließenden Überfahrt mit einer Highspeed-Fähre (ca. 50 Minuten) nach La Gomera („Naviera Armas“ oder „Fred. Olsen“, wo man sein Gepäck schon vor dem Boarding abgeben kann).
Informationen über La Gomera: spain.info und lagomera.travel.
