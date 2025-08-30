46-217937271
Leben/Reise

Naturparadies La Gomera: Die besten Tipps und Adressen

Von Dinner in der Höhle bis Whale Watching im Schutzgebiet: Die Highlights für Genießer, Naturfans und Entdecker – hier gibt’s die schönsten Adressen der Insel.

30.08.25

Von Manfred Ruthner

Kulinarik

LA CUEVITA 
Dinner in einer Höhle am Hafen von Playa de Santiago, sie wurde früher von Fischern zum Trocknen ihrer Netze verwendet. 
facebook.com/lacuevitaplayasantiago  

SONIA 
Am Fuße des Tafelberges Fortaleza, in Chipude, Familienbetrieb. Stärkung nach anstrengender Wanderung: Brunnenkresseeintopf Potaje de berros mit Gofio
chipude.es/de 

CHARCO DEL CONDE 
Direkt gegenüber dem Naturschwimmbecken von Valle Gran Rey, Familienbetrieb, bietet regionale und internationale Küche,  mit  Blick auf  kleinen Strand in der Bucht. 
facebook.com/restaurantecharcodelconde 

Unterkünfte

BANCAL & SPA HOTEL 
5 km außerhalb von San Sebastián auf einer leicht abschüssigen Hochebene, stufenförmig angeordnet liegen aneinandergereiht Zimmer und Suiten mit kleinen Terrassen mit blühenden Gärtchen. 2024 eröffnete Anlage mit verschiedenen Restaurants und Bars, Spa, Garage. 
bancalhotel.com 

HOTEL JARDIN TECINA 
Neben Playa de Santiago auf einem Felsplateau,  Anlage mit Bungalows, Zimmer und Suiten in gehobener Ausstattung mit Blick auf Garten oder Meer, Swimmingpool und Spa. Beach-Club Laurel mit Lift erreichbar, Meerwasserpool. 
jardin-tecina.com 

HOTEL GRAN REY 
Direkt an der Strandpromenade von Valle Gran Rey, Swimmingpool auf der Dachterrasse,  Frühstücks-Buffet am obersten Stock mit Blick auf den langen Strand, zu besonderen Zeiten auch Dinner mit Sonnenuntergang. 
hotelgranrey.es 

Aktivitäten

WHALEWATCHING 
Die Gewässer zwischen La Gomera und dem benachbarten Teneriffa wurden zum ersten Walschutzgebiet Europas erklärt. Wale und Delphine sind bei einer Schiffstour aus nächster Nähe und auf respektvolle Weise zu bewundern. Beste Chancen zu diesem Erlebnis bieten 4-stündige Beobachtungsfahrten ab Valle Gran Rey. 
lagomera.travel

SILBO-PRÄSENTATION 
Inmitten des Nationalparks Garajonay liegt ein kleines Restaurant, Laguna Grande, leicht  erreichbar und dennoch im Nebelwald eingebettet. Besucher können sich vom Keller etwas „pfeifen“ lassen, etwa: „Bitte ein Bier“ mit Silbo in Richtung Schank und es wird tatsächlich ein Glas Bier serviert. 

MIRADOR DE ABRANTE 
Vom Rand des Aussichtspunkts hoch über der Küste ragt eine sieben Meter lange Plattform mit Glasboden und Rundumverglasung direkt über den Abgrund. Vierhundert Meter weiter unten zeichnet sich bei klarer Sicht das kleine Tal von Agulo ab, in der Ferne ist Teneriffa zu sehen. 

46-217937271
©Grafik

Anreise

Tägliche Direktflüge von Wien nach Teneriffa-Süd bieten etwa Austrian und Ryanair, zeitlich gut passend zur anschließenden Überfahrt mit einer Highspeed-Fähre (ca. 50 Minuten) nach La Gomera („Naviera Armas“ oder „Fred. Olsen“, wo man sein Gepäck schon vor dem Boarding abgeben kann). 

Informationen über La Gomera: spain.info und lagomera.travel

(freizeit.at, mil)  |  Stand:

Kommentare