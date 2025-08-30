Geheimtipp La Gomera: Natur, Geschichte und Ruhe auf den Kanaren

Hier oben, auf rund tausend Metern Höhe ist es wesentlich kühler – an der Küste waren es noch über 20 °C, jetzt sind es um 10 °C weniger. Auf dem Parkplatz am Raso de Bruma, was soviel wie „nebeliger Sattel“ bedeutet, stehen nur einige wenige Autos. Schon in den ersten Minuten der Wanderung durch die weitgehend unberührte Natur ist man von der zauberhaften Stimmung völlig eingenommen. Nebelschwaden ziehen immer wieder durch den Lorbeerwald, die bis zu 20 Meter hohen knorrigen Stämme und Äste sind von Moos und zitternden Bartflechten umschlungen. Finden Sonnenstrahlen ihren Weg durch den Nebel, leuchtet der Bewuchs in schillernden Grüntönen. Man fühlt sich an eine Illustration in einem Märchenbuch erinnert – huschte ein Zwerg durch die Szenerie, würde es einen nicht wundern.