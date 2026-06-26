Miami Beach: Wieso hier Baywatch grüßen lässt

Eigentlich wurde die Baywatch-Serie ja in Kalifornien (zwischen Santa Monica und Malibu) beziehungsweise, ab Staffel zehn, auf Hawaii gedreht. Trotzdem fühlt man sich sofort in das Revier von David Hasselhoff und Pamela Anderson versetzt, wenn man den ersten „Lifeguard Tower“ am Strand von Miami Beach erblickt. Die bunten Türme der Rettungsschwimmer sind beliebte Fotomotive.

Dabei verdanken sie ihre Popularität einer Naturkatastrophe: Als der Hurrikan Andrew 1992 mehrere der bestehenden Türme zerstört hatte, beauftragte die Stadtregierung den Architekten William Lane mit der Gestaltung von Ersatzbauten – sie wurden 1995 zu Symbolen für die Wiederbelebung der Stadt. Zwanzig Jahre später wurde Lane gebeten, neue Entwürfe zu erstellen, denn den bestehenden Türmen hatten Wind und Wetter bereits sehr zugesetzt. So entstanden sechsunddreißig Exemplare in verschiedenen Farben, die zwischen der Südspitze von Miami Beach und der 86. Straße aufgestellt wurden. Übrigens: Wer den scheinbar endlos langen Strand nicht im Sand abwandern möchte, kann die dreizehn Kilometer auch am gepflasterten „Boardwalk“, der direkt neben dem Strand verläuft, absolvieren – diese autofreie, palmengesäumte Promenade nützen Einheimische und Touristen in friedlicher Eintracht zum Flanieren, Joggen und Skateboarden. Stets dabei im Blickfeld: Strand, Meer und die Lifeguard Towers.

Neben dem namensgebenden Traumstrand kann Miami Beach, das mit Miami durch mehrere Brücken verbunden und überraschend grün ist, noch mit einer weiteren Promenade aufwarten – dem „Ocean Drive“.