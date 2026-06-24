Hotelduell in Portocolom: Bucht und Palmen vs. Boutique-Flair

Grupotel Cala Marsal Nature Der schönste Platz im Grupotel Cala Marsal Nature ist schon am Morgen schnell gefunden: der komplett verglaste Speisesaal mit seinem spektakulären Blick über Palmen und Olivenbäume rund um die türkisfarbene Bucht der Cala Marsal. Wer möchte, frühstückt gleich draußen auf der Terrasse mit einem Panorama, das fast mehr an eine Natur-Lodge als an ein klassisches Strandhotel erinnert. Neues Spa, neue Zimmer Das Hotel hat 2025 nach einer kompletten Sanierung neu eröffnet und zeigt sich heute deutlich moderner: Die Zimmer sind in hellen Naturtönen und einer reduzierten Ästhetik gestaltet. Schick, wenn auch akustisch verbesserungswürdig, ist der neu gebaute Spa-Bereich mit Innenpool, Sauna und mehreren unterschiedlich temperierten Whirlpools – ein Pluspunkt für kühlere Tage.

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Die große Stärke ist aber die Prime Location: Das Hotel ist die einzige größere Anlage rund um den Strand Cala Marçal, eine kleine, abgelegene Bucht mit etwas weniger Tourismus als in vielen anderen Teilen der Insel. Nur einige Meter trennen die Gäste vom klaren Wasser am Ufer. Wer gerne aktiv ist und über Stock und Stein wandert, kann zudem direkt vom Hotel aus mitten in der Natur zu weiteren Buchten (Brafi bis Sa Nau) aufbrechen. Das Grupotel Cala Marsal Nature ist mit seiner Umgebung eine gute Kombination aus modernem Komfort und ursprünglicher Landschaft. Barefoot Hotel Mallorca

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Barefoot/Arcona Der Pool des Barefoot Hotel direkt in Portocolom

In Portocolom ist der laute Ballermann weit weg. Das ehemalige Fischerdorf im Osten der Insel hat sich seinen Charme bewahrt und ist auch ein guter Ausgangspunkt für das Abklappern einiger der schönsten Buchten. Mitten im Ort liegt das Barefoot Hotel – und der Name ist tatsächlich Programm. Man hat sofort das Bedürfnis, die Schuhe auszuziehen, weil sich der Steinboden angenehm unter den Füßen anfühlt. Die Idee, hier alles barfuß erschließen zu können, stammt von Til Schweiger selbst. Der Schauspieler führt das Haus gemeinsam mit arcona Hotels; die Liebe zum Detail lässt sich erst auf den zweiten Blick erahnen – etwa an der hochwertigen Bettwäsche, die auf Mallorca gefertigt wird.

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