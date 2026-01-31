46-221894609
Der perfekte Oslo-Trip: 4 Tage voller Kultur und Kulinarik

Ein Trip für Kunst- und Kulinarikfans in Norwegens Hauptstadt Oslo. Wir zeigen Ihnen die besten Routen durch die Stadt.

von Josef Schmidt

31.01.26

Tipps für vier Tage

Donnerstag

  • Königliches Schloss 
    Der Zugang ist nur selten erlaubt; aber auch ein Rundgang durch den Park lohnt sich.
    kongehuset.no
  •  Spuren der Wikinger 
    Streifzug durch die Geschichte des Landes, modern  kuratiert. Tolle Wikinger-Ausstellung.
    historiskmuseum.no
  • Mehr Fisch geht nicht 
    "Fiskeriet" ist Fischhandlung und Lokal in einem. Feine Austern- und Konservenauswahl.
    fiskeriet.net
  • Cocktail Bar "Svanen" 
    Das Interieur aus dem 19. Jahrhundert ist denkmalgeschützt, die Cocktails sind preisgekrönt.
    svanenoslo.no

Freitag

  • Wie ein Eisberg 
    Das Opernhaus aus Carrara-Marmor ist architektonisch faszinierend – innen wie außen. 
    operaen.no
  • Saunieren im Fjord 
    Inmitten des städtischen Treibens können Mutige auf Booten gediegen saunieren.
    koknorge.no
  • Alles über Munch 
    Eines der größten Museen 
    der Welt, die einem einzigen Künstler gewidmet sind.
    munch.no
  • Fine Dining 
    Das "Vaaghals" versteht sich auf die moderne Interpretation norwegischer Küche.
    vaaghals.com

Samstag

  • Wasserfall Mølla
    Ein Halt ist ein Muss auf dem Spaziergang zum Künstler- und Designviertel Grünerløkka.
    visitlokka.no
  • Geniales Gebäck 
    Das "Babbo Collective Øvrefoss" ist einer der gemütlichsten Brunch-Spots der Stadt.
    babbocollective.com
  • Für Vintage-Fans
    Ein Second-Hand-Paradies: Wer abseits großer Ketten shoppen will, wird auf der Einkaufsstraße Markveien glücklich.
  • Essen aus aller Welt 
    Tacos, Thai, Burger – und ein DJ: "Oslo Street Food" entführt auf eine kulinarische Weltreise.
    oslo-streetfood.no

Sonntag

  • Spor av Nord 
    Restaurant mit Vintage-Chic: Brunch, abends kleine Karte mit nordischen Spezialitäten.
    sporavnord.no
  • Hoch über dem Fjord
    Die Festung Akershus besteht mindestens seit dem 13. Jahrhundert. Sehenswert!
    forsvarshistoriskmuseum.no
  • Eine Design-Zeitreise  
    Das Nationalmuseum birgt eine Design-Ausstellung und ein Munch-Best-of.
    nasjonalmuseet.no
  • Auf Nobels Spuren  
    Das "Nobel-Friedenszentrum" steht im Zeichen des Wirkens seiner Preisträger. 
    nobelpeacecenter.org

Hoteltipps

  • Scandic Holberg
    Teil der großen Scandic-Kette, in der nordischer Minimalismus regiert. Nahe des Schlosses in guter Innenstadtlage.
    scandichotels.com
  • Sommerro House 
    Art-déco-Hotel im eleganten Stadtviertel Frogner. Gutes Kulinarik-Angebot, etwa japanisch-nordische Fusionsküche.
    sommerrohouse.com
  • Amerikalinjen 
    Historisches Boutique-Hotel in einer ehemaligen Reederei. Zimmer mit Blick auf das Opernhaus, Jazzclub, Cocktailbar.
    amerikalinjen.com
