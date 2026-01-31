Der perfekte Oslo-Trip: 4 Tage voller Kultur und Kulinarik
Ein Trip für Kunst- und Kulinarikfans in Norwegens Hauptstadt Oslo. Wir zeigen Ihnen die besten Routen durch die Stadt.
Tipps für vier Tage
Donnerstag
- Königliches Schloss
Der Zugang ist nur selten erlaubt; aber auch ein Rundgang durch den Park lohnt sich.
kongehuset.no
- Spuren der Wikinger
Streifzug durch die Geschichte des Landes, modern kuratiert. Tolle Wikinger-Ausstellung.
historiskmuseum.no
- Mehr Fisch geht nicht
"Fiskeriet" ist Fischhandlung und Lokal in einem. Feine Austern- und Konservenauswahl.
fiskeriet.net
- Cocktail Bar "Svanen"
Das Interieur aus dem 19. Jahrhundert ist denkmalgeschützt, die Cocktails sind preisgekrönt.
svanenoslo.no
Freitag
- Wie ein Eisberg
Das Opernhaus aus Carrara-Marmor ist architektonisch faszinierend – innen wie außen.
operaen.no
- Saunieren im Fjord
Inmitten des städtischen Treibens können Mutige auf Booten gediegen saunieren.
koknorge.no
- Alles über Munch
Eines der größten Museen
der Welt, die einem einzigen Künstler gewidmet sind.
munch.no
- Fine Dining
Das "Vaaghals" versteht sich auf die moderne Interpretation norwegischer Küche.
vaaghals.com
Samstag
- Wasserfall Mølla
Ein Halt ist ein Muss auf dem Spaziergang zum Künstler- und Designviertel Grünerløkka.
visitlokka.no
- Geniales Gebäck
Das "Babbo Collective Øvrefoss" ist einer der gemütlichsten Brunch-Spots der Stadt.
babbocollective.com
- Für Vintage-Fans
Ein Second-Hand-Paradies: Wer abseits großer Ketten shoppen will, wird auf der Einkaufsstraße Markveien glücklich.
- Essen aus aller Welt
Tacos, Thai, Burger – und ein DJ: "Oslo Street Food" entführt auf eine kulinarische Weltreise.
oslo-streetfood.no
Sonntag
- Spor av Nord
Restaurant mit Vintage-Chic: Brunch, abends kleine Karte mit nordischen Spezialitäten.
sporavnord.no
- Hoch über dem Fjord
Die Festung Akershus besteht mindestens seit dem 13. Jahrhundert. Sehenswert!
forsvarshistoriskmuseum.no
- Eine Design-Zeitreise
Das Nationalmuseum birgt eine Design-Ausstellung und ein Munch-Best-of.
nasjonalmuseet.no
- Auf Nobels Spuren
Das "Nobel-Friedenszentrum" steht im Zeichen des Wirkens seiner Preisträger.
nobelpeacecenter.org
Hoteltipps
- Scandic Holberg
Teil der großen Scandic-Kette, in der nordischer Minimalismus regiert. Nahe des Schlosses in guter Innenstadtlage.
scandichotels.com
- Sommerro House
Art-déco-Hotel im eleganten Stadtviertel Frogner. Gutes Kulinarik-Angebot, etwa japanisch-nordische Fusionsküche.
sommerrohouse.com
- Amerikalinjen
Historisches Boutique-Hotel in einer ehemaligen Reederei. Zimmer mit Blick auf das Opernhaus, Jazzclub, Cocktailbar.
amerikalinjen.com
