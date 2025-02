Wenn die Flamingos von der ruhigen Oberfläche des Kerkini-Sees abheben, ist es, als ob der Himmel plötzlich in ein schillerndes Farbenspiel aus Schwarz, Weiß und Rosa getaucht würde. Ein majestätisches Schauspiel, das sich immer wieder wiederholt, wenn das hölzerne Boot – Plaves genannt – den scheuen Wassertieren zu nahe kommt. Die Schwärme von Kormoranen, denen man an anderer Stelle begegnet, lassen die Besucher zwar etwas näher an sich heran. Doch schnell ist man inmitten eines wild flatternden Schwarms, der auf Abstand bedacht ist.

Zum wiederholten Male muss man sich bei Naturerlebnissen wie diesen selbst daran erinnern, dass man sich noch immer in Griechenland befindet. Hier im Norden, fast an der bulgarischen Grenze, sind die typischen Griechenland-Bilder wie weggewischt: Kein Meer, keine endlosen Sandstrände und ausgedörrten Böden, schon gar kein Partylärm. Eher das Gegenteil: Viel Grün, pure Natur und die Stille wird nur von Vogelgezwitscher unterbrochen. Dabei liegt der See nur gute zwei Fahrstunden von Thessaloniki und der Halbinsel Chalkidike entfernt. Ein Ausflug in ein gänzlich anderes Griechenland.