Kunstspaziergang im Kulturpark

Picknick einpacken, gute Schuhe anziehen und ab in den Park. Dafür sollte man sich Zeit nehmen. Der Kulturpark liegt auf einem etwa 42 Hektar großen Messegelände. Dazu gehören Ausstellungshallen, ein Vergnügungspark, Springbrunnen, das Atatürk-Freilichttheater, das Kunstzentrum İsmet İnönü, ein Fallschirmturm und ein Theater. Bis März ist hier die abstrakte Ausstellung „Feels like home, again and again“ des Künstlers Ekrem Yalçındağ zu sehen, der schon die Wiener Nitsch-Foundation bespielte.