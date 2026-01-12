Hotels in Sevilla: Kathedralblick vs. Expoflair

Von Manfred Ruthner Hotel EME Catedral Mercer Die verschiedenen Dachterrassen des Hotels, mit Swimmingpool und Panoramabar, wo Cocktails und Snacks zum Verweilen einladen, bieten den besten Blick auf die Kathedrale von Sevilla und ihren mächtigen Glockenturm, La Giralda. Das 5-Sterne-Hotel befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das ursprünglich aus 14 typisch andalusischen Häusern bestand.

Der Swimmingpool auf der Dachterrasse des Hotel EME Catedral Mercer mit Blick auf die Kathedrale von Sevilla ©EME Catedral Mercer Hotel

Unter der Leitung des spanischen Architekten Juan Pedro Donaire entstand ein modernes Hotel mit 57 Designzimmern und Suiten, das andalusische Wurzeln und zeitgemäßes Design vereint. Einige davon bieten eine private Veranda mit spektakulärer Sicht auf die Kathedrale. Auch die Restaurants auf den unteren Terrassen bieten einen Ausblick auf diesen Turm. Im Al Lado werden Gerichte mit italienischen Einflüssen serviert. Das MI-Arma-Restaurant mit durchgehend geöffneter Küche wartet mit Tapas, beliebten Gerichten und Spezialitäten des Küchenchefs auf.

Vom Minarett zum Glockenturm Die Kathedrale von Sevilla, in der sich das Grab von Christoph Kolumbus befindet, wurde auf den Ruinen einer Moschee errichtet und liegt direkt gegenüber dem Hotel. Auch die noch heute genutzte königliche Residenz Real Alcázar, ein architektonisches Meisterwerk mit wunderschönen Gärten, in denen es sich herrlich flanieren lässt, ist leicht zu Fuß erreichbar.

Hotel Alfonso XIII. Vis-à-vis der königlichen Gärten befindet sich das Hotel Alfonso XIII, ein freistehender Palast mit prächtiger, fein gegliederter Fassade. Das Hotel blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Als Residenz für internationale Würdenträger, die die Iberoamerikanische Ausstellung von 1929 besuchten, sollte das Alfonso XIII das größte Hotel Europas werden. Zwölf Jahre Bauzeit waren nötig, um den unvergleichlichen Luxus und die Pracht des Alfonso zu verwirklichen. Am 28. April 1928, rechtzeitig zur Expo, wurde es von seinem Namensgeber, dem spanischen König Alfonso XIII., eröffnet.

Hotel Alfonso XIII. in Sevilla ©Alfonso XIII

Die Einrichtung der Gästezimmer und Suiten entspricht verschiedenen klassischen Stilen, mit eleganten Stuckgesimsen, Holzvertäfelungen und Murano-Glaslampen, alle komfortabel ausgestattet. Das Restaurant San Fernando zeichnet sich durch kulinarische Delikatessen aus, wie Lammkarree mit Kräuterkruste und Auberginenkaviar oder Red Snapper mit Babyspinat und Gazpacho-Vinaigrette.