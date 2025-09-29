Hotel-Duell: Istanbul: Stadtjuwel vs. Kunstoase

Schon bei der Ankunft in der Lobby betritt man eine ganz eigene Welt. Die exklusive Hotelkette zeigt auch an diesem Standort das, was sie am besten kann – eine eigene Atmosphäre schaffen. Und das sieht in diesem Fall so aus: die Zimmer sind verspielt gestaltet und detailreich in ihren Accessoires, die Betten sind äußerst komfortabel und die Bettwäsche erst recht. Nicht umsonst gibt es sogar einen Online-Shop, in dem einzelne Stücke der Ausstattung bestellt werden können, für alle, die das Hotelgefühl nach Hause holen wollen. Dieses Haus hat aber noch zwei weitere Besonderheiten: Die Gänge und auch die Lounge sind beinahe unbeleuchtet, es ist so dunkel, dass manch einer nicht weiß, ob das gemütlich oder gespenstisch ist. Pure Sonne hingegen ist im wunderschönen Hof zu finden. Umringt von hohen Sträuchern und zwischen zahlreichen Pflanzen wird an runden Tischen gefrühstückt, eine Oase des Rückzugs in diesem belebten Viertel.

Das Flair des Kreativen

Besonders ist aber auch die übrige Gästeschar. Das erste Soho-House wurde in London eröffnet, als exklusiver Mitgliedclub für Kreative. Dieses Flair zieht sich durch alle inzwischen rund 45 Häuser weltweit, und auch wer nicht in der Kreativbranche tätig ist, kann Mitglied werden. Manche Häuser, wie dieses in Istanbul, ist auch ohne Mitgliedschaft buchbar. Nur Veranstaltungen, wie hier im Nebengebäude, sind den Members vorbehalten.

Von Marlene Auer

